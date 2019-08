Die drei jugendlichen Sieger: Nick Wenke (Dritter), Jonas Wellbrock (Zweiter) und der Erstplatzierte Maurice Junker (von links). Foto: Conny Rutsch

Buer. Mit rasender Geschwindigkeit flogen die kleinen Darts in Richtung der runden Boards, hochkonzentriert geworfen von den Amateurspielern des Steeldartsports in der Stuckenbergsporthalle in Buer. Hier trafen sich am Samstag fast 100 Teilnehmer zum Turnier der Buer Open.