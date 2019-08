Bruchmühlen. Die Gemeinde Rödinghausen (Kreis Herford) will den Bahnübergang an der Bruchstraße untertunneln. Die Idee gibt es zwar schon lange, doch jetzt soll die Umsetzung in Angriff genommen werden. Das betrifft auch den niedersächsischen Ortsteil Bruchmühlen, einem Stadtteil von Melle.

Die Themen Bahnhof und Bahnübergänge sind ein Dauerthema im Ort und beschäftigen sowohl die heimische Bevölkerung als auch auswärtige Besucher. Denn: Viel Geduld brauchen jeden Tag die Fußgänger, Auto- und Radfahrer, wenn sie vor geschlossenen Schranken warten: mal auf einen Regionalzug aus Richtung Osnabrück oder Bünde, mal auf Intercity-Züge und hin und wieder auch auf zwei Züge. Der Verkehr staut sich dann bis fast zum Kreisel. Anwohner sprechen von Wartezeiten bis zu mehreren Stunden pro Tag.

Es gibt drei Bahnübergänge in Bruchmühlen, zwei in Nordrhein-Westfalen und einer in Niedersachsen. Der Projektabschluss für das gewaltige acht Meter hohe und 60 Meter lange Brückenbauwerk über die Gleisanlagen war im Mai. Es wird jedoch kaum befahren, da inzwischen der Schäferweg, die Verbindung von der Osnabrücker Straße zum Industriegebiet, in eine Großbaustelle verwandelt wurde. Seit einigen Tagen ist diese Durchfahrt jedoch wieder frei.

Nur die Radfahrer müssen noch Geduld zeigen, weil der separate Rad- und Gehweg noch bis Mitte Juli gesperrt bleibt. „Der Grund sind Lieferschwierigkeiten für das Geländer“, teilte Petra Scholz, Pressesprecherin des Kreises Herford mit.

Sperrung bis Ende August

Die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich dauern an: Am Montag (5.8.) wird die Osnabrücker Straße zwischen Bruchmühlen und Bünde-Ahle voll gesperrt. Die Straße soll in diesem Abschnitt komplett erneuert werden. Die Bauarbeiten und die Sperrung werden voraussichtlich bis Ende August dauern.

Für die Untertunnelung gibt es noch keinen konkreten Zeitplan. „Wir nehmen das Projekt jetzt in Angriff“, erklärte Rödinghausens Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Die Untertunnelung sei Bestandteil des bereits vor vielen Jahren erstellten Verkehrskonzeptes. Jedoch gebe es zahlreiche Beteiligte: Die Bruchstraße ist eine Kreisstraße, der Kreis ist damit Baulastträger. Auch die Deutsche Bahn und die Gemeinde Rödinghausen sind beteiligt. Die Folge seien somit langwierige Abstimmungsprozesse.

Der Rat der Gemeinde Rödinghausen habe bereits vor Jahren beschlossen, dass die Bruchstraße unter der Bahnlinie zwischen Bünde und Melle hindurchgeführt werden soll und damit die Voraussetzung für einen Beschluss auf Kreisebene geschaffen.

Der Tunnel soll übrigens mit einer Durchfahrtshöhe realisiert werden, die es Fußgängern, Radfahrern, Pkw und kleinen Transportern ermöglicht, die Bahnlinie im Zentrum von Bruchmühlen zu passieren.