Melle. Erika Rußwinkel-Schulz aus Belm stellt bis zum 31. Dezember im Klinikum Melle aus. Die Werke hat sie in dieser Kombination erstmalig für das Krankenhaus zusammengestellt.

Ihre Bilder erstrahlen in leuchtenden Farben und zeigen, dass sie ihr Handwerk versteht. Zu sehen sind Werke mit abstrakten Farbkombinationen, regionalen Landschaftsmotiven und zartfarbenen Stillleben. Licht spielt in ihrer Kunst eine wesentliche Rolle und gibt den Aquarellen und Acrylbildern eine beeindruckende Leuchtkraft.

Die Künstlerin wendet unterschiedliche Maltechniken und einen speziellen Material-Mix an. Das Spektrum reicht von farbenprächtigen expressiven Abstraktionen bis zu exakten detailgenauen Stillleben mit intensiver Farbgebung. Die Künstlerin vermittelt in ihren Arbeiten die Freude an den vorgefundenen Motiven. Die Bildwerke spiegeln die sensiblen Empfindungen von Erika Rußwinkel-Schulz wider. Sie strahlen in Farbe gesetzte Ausgeglichenheit und Ruhe aus. Die abstrahierten Werke lassen dem Betrachter ausreichend Freiraum für eigene Interpretationen, Phantasien und Träumereien.