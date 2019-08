Melle. Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Wie auch schon in den Vorjahren hat sich das Meller Kreisblatt auf Rundreise durch das Stadtgebiet gemacht und die Erbeerverkäuferinnen an den Standorten Neuenkirchen, Gerden, an der Oldendorfer Straße und in Wellingholzhausen besucht. Quintessenz auch in diesem Jahr: Das Arbeiten in der Erdbeere macht richtig Spaß, ist gut für das Portemonnaie, zeitlich flexibel und es wird einem durch die vielen netten Begegnungen nie langweilig.

Seit Ende April sind wieder die „Erdbeermädchen“ im Raum Melle an sieben Tagen die Woche von 8 bis 19 im Einsatz und verkaufen die vor allem im Sommer beliebte Beerenfrucht des Erdbeerhofes Böckmann aus dem Stadtteil Neuenkirchen. Viele der Verkäuferinnen sind schon seit mehreren Jahren dabei und verdienen sich neben Schule, Ausbildung oder Studium etwas dazu. So auch Sara Pleitner aus Neuenkirchen, die bereits im fünfen Sommer in der Erdbeere steht.

Richtig lecker

Sie steht am Stand in Gerden. Bereits als Schülerin hat sie als Erdbeerverkäuferin gearbeitet. Nun studiert die 23-Jährige Landschaftsentwicklung an der Fachhochschule Osnabrück und befasst sich in ihrem Studium damit, die Qualität und Eigenart von Lebensräumen und natürliche Prozesse zu erhalten, zu schützen und zu entwickeln: „Die Erdbeeren kommen aus einem nachhaltigen Anbau. Das ist gut für unsere Umwelt und schmeckt zudem auch richtig lecker“, weiß Sara Pleitner zu berichten.

Überraschung

Auf unserer nächsten Station an der Oldendorfer Straße ist Carolin Bolte anzutreffen. Die 20-jährige ist das erste Jahr dabei: „Eine Freundin hat mir den Tipp gegeben“, erklärt die Riemsloherin. Sie studiert an der Universität Osnabrück Erziehungswissenschaften und Soziologie. Als sie sich auf die Suche nach einem Studentenjob machte, war ihr ein Punkt besonders wichtig: „Hier ist man voll flexibel, wenn man mal einen Tag nicht gut kann, ist das kein Problem“, erklärt Sie. Während des Gespräches kommt eine Kundin vorbei: „Mein Neffe hat heute fünften Geburtstag. Er liebt Erdbeeren“, freut sich Marion Otte-Henke dem Geburtstagskind den Tag mit frischen Erdbeeren versüßen zu können.

Die Rundreise durch das Stadtgebiet führt weiter nach Wellingholzhausen: „Die Kolleginnen haben mich schon vorgewarnt, dass die Zeitung kommt“, scherzt die 18-Jährige Verkäuferin Marieke Heidenescher. „Und genau jetzt bin ich gerade ausverkauft“, ergänzt sie. Doch Abhilfe ist unterwegs. Genau zwei Minuten später kommt der Erdbeerkurier in einen weißen Transporter um die Ecke geflitzt und bringt Nachschub. Somit ist auch der Erdbeertag in Wellingholzhausen wieder im Lot. „Hier in Welling gibt es frische Erdbeeren im Vorbeifahren. „Die Kunden kommen nach dem Einkaufen im Supermarkt mit dem Auto direkt an den Stand gefahren und ich reiche Ihnen dann in den Erdbeeren durchs Fenster ins Auto. Das ist unkompliziert, bequem und spart Zeit. Der Kunde ist halt König“, berichtet Marieke.

Die letzte Station führt quasi ins Stammhaus der Meller Erdbeeren - an den Stand am Kreisel im Stadtteil Neuenkirchen, unweit des Erdbeerhofes Böckmann: „Das ist ein echtes Heimspiel für mich. Viele Kunden kenne ich persönlich“, berichtet die 23-Jährige Neuenkirchenerin Sarah Bruning, die ebenfalls schon seit vier Jahren dabei ist und dreimal in Woche den Stand ihres Heimatortes betreut.

Die Lehramtsstudentin beschreibt den Weg der Erdbeeren, bevor Sie in den jeweiligen Ständen verkauft werden: In den führen Morgenstunden beginnen die Pflückerinnen und Pflücker mit dem Einsammeln. Im Anschluss werden die beliebten Früchte in Kisten verpackt und anschließend zum Beginn der Frühschicht um 8 Uhr in Lieferfahrzeugen zu den Ständen gebracht. Danach wiegen die Erdbeermädchen die Früchte passend ab und bestücken die Schälchen. Hier erfolgt dann auch der letzte Qualitätscheck, bevor die Erdbeeren an den Endverbraucher verkauft werden.

Anzeige Anzeige

„Der Weg vom Erdbeerfeld zum Erdbeerkuchen oder zur leckeren Erdbeerbowle ist quasi fließend“, weiß Sarah Bruning zu berichten. Die Erdbeersaison endet Mitte August. Bis dahin freuen sich Sarah und Co. weiter auf viel frische Luft, einen abwechslungsreichen und flexiblen Job, leckere Erdbeeren und viele freundliche Kundengespräche.