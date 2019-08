Melle. Von gekrönten Häuptern geht heutzutage für viele Menschen immer noch eine große Faszination aus. Wann immer Monarchen auf Deutschlandbesuch sind, finden sich zahlreiche Menschen ein, die die Straßen säumen und Fähnchen schwenken.

Man mag sich daher erst recht die Euphorie der Meller Bevölkerung im Jahre 1862 vorstellen, als sich mit Georg V. von Hannover der eigene Landesherr ankündigte. Es war der erste offizielle Besuch eines Königs in der Elsestadt. 1808 war zwar bereits Napoleons Bruder Jerome Bonaparte kurz hier gewesen. Der König von Westfalen war aber nur auf der Durchreise in Melle. Auch mag man darüber streiten, ob der „König Lustig“ genannte Marionettenherrscher überhaupt ein richtiger König war.



Rückwärtsgewandter Autokrat

Bei dem Welfen Georg V. bestanden diese Zweifel nicht. Seit 1851 war er König von Hannover. Schon seit seiner Jugend war Georg erblindet und als Monarch entpuppte er sich als rückwärtsgewandter Autokrat, der die Industrialisierung in seinem Königreich hemmte. Das alles spielte aber für die Meller natürlich keine Rolle. Der König kommt! Wann erlebt man so etwas schon?

Für die Stadt Melle und das Amt Grönenberg begannen die Vorbereitungen. Wie empfängt man einen so hohen Gast? Am Morgen des 8. Septembers war es schließlich soweit. Die königliche Familie – König, Königin, Kronprinz und Prinzessinnen – erreichten per Kutsche den Grönegau. Ihr erstes Ziel war allerdings Buer. Der dortige Superintendent Münchmeyer war einst Prinzenerzieher in Hannover gewesen. Dem alten Lehrer wollte der Monarch einen Besuch abstatten. Bei der Gelegenheit wurde auch die damals neue Kirche in Augenschein genommen. Nach einer Mahlzeit verließ der Tross unter dem Jubel der Bueraner wieder den Ort.

Der offizielle Empfang fand am Meller Kleft nördlich des Bahnhofs statt. Dort war eigens ein massiver Pavillon errichtet worden. Die Menschenmassen warteten schon. Oberamtmann Jacobi, der vermutlich auch für einen Großteil der Organisation verantwortlich war, begrüßte das Staatsoberhaupt und dessen Familie im Namen des Amtes Grönenberg. Danach überbrachten extra ausgesuchte junge Mädchen im Festtagskleid Kränzen und Blumen für die königliche Familie. Auch Gedichte wurden aufgesagt. Die Mädchen erhielten zum Dank ein Bild des Königs. Diesen Augenblick haben sie ihr Leben lang nicht vergessen, wie Luise Bietendüwel aus Gerden berichtete. Sie starb 1930 als letzte der Mädchen.

Englisches Exil

Nach dem Empfang veranstaltete man ein Festmahl mit Tanz, an dem neben den Honoratioren auch „Normal-Bürger“ teilnehmen konnten – gegen Anmeldung und Gebühr versteht sich. Anschließend ging es zum Marktplatz. Dort machte die Stadt Melle ihren eigenen Empfang unter Führung von Bürgermeister Eitzen. Schon den ganzen Tag hatte Volksfeststimmung geherrscht. Dies und der große Andrang führten dazu, dass das Festzelt erheblich beschädigt wurde. Man wollte den eigenen König eben einfach mal aus der Nähe sehen.

Gegen Abend verließ die königliche Familie den Grönegau wieder. Allerdings kehrten sie im folgenden Jahr zu einem Besuch in Wellingholzhausen zurück. Auch dort wurden sie begeistert empfangen. Vor diesem Hintergrund lässt es sich auch erklären, warum die Meller sich nach der Annexion Hannovers durch Preußen 1866 noch lange als „Muss-Preußen“ bezeichneten. Auch als Georg V. ins englische Exil gehen musste, war die Sympathie für das welfische Königshaus weiterhin groß.