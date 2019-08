Viel Geld für die Meller Kitas, gut so

Melle investiert in den Ausbau von weiteren Kita- und Krippenplätzen Millionenbeträge. Das ist familienfreundlich. Symbolbild: dpa

Melle. An vier Standorten stehen bereits Container, um kurzfristig den bestehenden Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. Mittelfristig will die Stadt 9,5 Millionen Euro in den Ausbau von Kita-Plätzen investieren. Das ist familienfreundlich, findet unsere Kommentatorin.