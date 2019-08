Melle. Der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen ist ungebrochen. Um den steigenden Bedarf zu decken, investiert die Stadt bis 2022 insgesamt 9,5 Millionen Euro in den Kita-Bereich. Über die aktuelle Versorgungssituation informierten Erster Stadtrat Andreas Dreier und Britta Itzek, Sachbearbeiterin für den Kinder- und Jugendbereich.

In den 24 Kindertagesstätten stehen aktuell 1403 Kindergartenplätze und 446 Krippenplätze bereit. Hinzu gesellen sich 112 Kinder unter drei Jahren, 64 im Alter von drei bis sechs sowie 33 Kinder im Schulalter bis 13 Jahren, die in der Tagespflege betreut werden.

Gemessen an der aktuellen Einwohnerzahl werden derzeit 55 Prozent der unter dreijährigen und 97 Prozent der über dreijährigen in den Kitas betreut. Berücksichtigt man dazu die Betreuung in der Tagespflege, beträgt die Betreuungsquote bei den unter dreijährigen sogar 70 Prozent: „Sie ist damit in Melle deutlich höher als in vielen umliegenden Städten und Gemeinden. Der Landesdurchschnitt liegt bei gerade mal 30,9 Prozent“, stellte Andreas Dreier fest.

"Wir wollen den Ausbau der Kinderbetreuung weiter vorantreiben und damit dem Anspruch als familienfreundliche Stadt gerecht werden, sowohl mit Blick auf die Platzzahl als auch auf die Qualität der Betreuung", betonte der Erste Stadtrat. Damit solle den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und die Entwicklung der Kinder gefördert werden.

Geburtenstarke Jahrgänge und neue Baugebiete: Der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen steigt ständig. Es gibt Defizite, so dass nicht alle Wünsche von Eltern berücksichtigt werden können. Darauf reagiert die Stadt auf unterschiedliche Weise. Zum einen wurden an vier Standorten in drei Stadtteilen mobile Raumlösungen für den Übergang geschaffen, unter anderem stehen am Montessori-Familienzentrum in Neuenkirchen Mobilcontainer, in denen zwei Krippengruppen untergebracht sind.

Neue Gruppen entstehen

Ferner sind weitere Um- und Anbauten an Kita-Gebäuden geplant. So werden aktuell im "Schwalbennest" in Gesmold 30 und in der Martinigemeinde Buer 15 weitere Krippenplätze geschaffen. Zum 1. Januar wird eine weitere Gruppe in Neuenkirchen eingerichtet. Geplant sind ferner zusätzliche Gruppen in Oldendorf und Wellingholzhausen. Daneben gibt es Planungen für einen Anbau an die Kita St. Johann in Riemsloh sowie Vorplanungen für eine weitere Gruppe in Bruchmühlen. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 9,5 Millionen Euro. Hinzu kommen jährlich rund zehn Millionen Euro an laufenden Kosten.

Seit 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab einem Jahr, und seit 2018 ist die Betreuung für Kinder ab drei Jahren bis zu acht Stunden täglich montags bis freitags kostenfrei.

Kaum freie Puffer

In Melle gab es vor 2013 bereits 188 Krippenplätze. „Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sind 258 Plätze hinzugekommen, so dass die Gesamtzahl zuletzt auf 446 Krippenplätze und 1403 Kindergartenplätze gesteigert werden konnte“, erläuterte der Erste Stadtrat.

Melle strebt eine möglichst wohnortnahe Versorgung an, doch dieser Wunsch könne nicht immer erfüllt werden, ergänzte Britta Itzek. Besonders schwierig sei die Vermittlung von unterjährigen Kita-Plätzen, da kaum freie Plätze als Puffer zur Verfügung stehen. Teilweise müssten Eltern somit Fahrzeiten hinnehmen. Freie Kindergartenplätze gebe es vorwiegend in den Außenbereichen, vor allem in Wellingholzhausen und Bruchmühlen. Krippenplätze seien dagegen derzeit ausgebucht.

Alternativ können noch Plätze in der Kindertagespflege vermittelt werden. Zudem bietet das Familienbüro in allen Schulferien Betreuungsmöglichkeiten für Schulkinder bis 13 Jahren an.

Die Eltern nicht versorgter Kinder hat die Stadt angeschrieben, vielfach gab es keine Rückmeldung. Die Stadt geht davon aus, dass eine Betreuung durch Oma, Opa oder anderer Personen sichergestellt ist.