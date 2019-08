Neubau an der Breslauer Straße in Melle in Brand CC-Editor öffnen

Per Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach des Neubaus. Foto: Martin Heuer

Melle. Die Ortsfeuerwehren aus Melle-Mitte, Altenmelle und Bakum kamen am Freitag gegen 9:45 Uhr zum Einsatz, als das Obergeschoss in einem unbewohnten Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Melle-Mitte Feuer fing.