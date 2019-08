Die Mitbegründerin der sommerlichen Orgelkonzerte in Melle, Wiltrud Fuchs, gastierte an der Vater-Orgel in der Petrikirche. Foto: Conny Rutsch

Melle. „Alles Bach“ könnte der Titel des Konzertabends heißen, den Wiltrud Fuchs am Mittwoch an der Christian-Vater-Orgel in der Meller Petrikirche gestaltete. Sie hinterließ bei den Fans des riesigen historischen Instrumentes wahre Glücksgefühle und teilte mit ihnen ihre eigene Freude an der Musik Johann Sebastian Bachs (1685 bis 1750).