Melle. Vor wenigen Tagen hat im belgischen Zolder die Weltmeisterschaft der BMX-Fahrer stattgefunden. 50 Nationen waren vertreten. Von den 3500 Startern kamen 270 aus Deutschland. Vom Meller Verein „Racehawks“ waren sieben Teilnehmer dabei und feierten ihre WM-Premiere. Zwei Grönegauer „Rennfalken“ kamen sogar eine Runde weiter.

Es war für alle Rennfalken ein ganz besonderer Moment, oben am Startgatter der BMX-Bahn mit den Vertretern der anderen Nationen zu stehen. Und nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die mitgereisten Familien war es ein Gänsehautmoment, ihr Kind für Deutschland starten zu sehen.



Morgens um 7 Uhr wurden die Kinder im Fahrerlager abgegeben und dann den ganzen Renntag von einem hervorragend organisierten Team betreut – ob es im Fahrerlager selbst war oder auf dem langen Weg durch mehrere Vorstarts. Die BMX-Fahrer hatten es nicht leicht, und auch die Arbeit der Betreuer war nicht einfach: denn es herrschten an beiden Wettkampftagen Temperaturen von rund 40 Grad.

Grüttner und Weintuch erreichen nächste Runde

Als erste Meller Falken gingen Mick Dittrich und Annalena Niepert stolz im Deutschlandtrikot an den Start. Am zweiten Tag folgten Jonas Grüttner, Leon Weintuch, Ben Reimann, Kim Weintuch und Pia Vollmer. Erstmals in der Vereinsgeschichte schafften es zwei Falken des Vereins Racehawks, eine Runde weiterzukommen: Jonas Grüttner gelang es nach Losglück in den Vorläufen, das Sechzehntel-Finale zu erreichen. Ebenso Kim Weintuch, sie kam nach stärker besetzten Vorläufen bis ins Achtelfinale. Doch auf der Ebene war für die beiden jeweils Schluss.

Ben Reimann, Pia Vollmer und Leon Weintuch mussten sich nach den Vorläufen der starken internationalen Konkurrenz geschlagen geben. Dennoch waren sich die teilnehmenden Falken einig, dass Zolder zwar ihre erste, aber nicht die letzte WM-Teilnahme gewesen sein soll.