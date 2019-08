Melle. Ein Mann schreibt ein Buch über Frauen. Allein diese Tatsache warf Fragen auf. Mit einem literarischen Gesprächsabend im Rahmen des Literaturfestes Niedersachsen begann in der Stadtbibliothek der Reigen um besondere Leseveranstaltungen in Melle.

„Die Geschichte der Frau“ von Feridun Zaimoglu beschreibt in zehn etwa 30-seitigen Kapiteln zehn Frauen aus der Menschheitsgeschichte, die nie zu Wort kamen, weil „Männer geboten, die Wahrheit tilgten und die Lüge zur Sage verdichteten“, wie es in der Verlagsrezension heißt.

Den Einstimmungsabend auf die Veranstaltung „Unsere Stadt liest ein Buch“ gestaltete Birgit Pietsch, Mitarbeiterin in der Stadtbibliothek, für einige literaturbegeisterte Leserinnen. Zu dieser ersten Buchbetrachtung trug auch Maren Kleine-König vom städtischen Kulturbüro bei.

Feridun Zaimoglu schenkt zehn mutigen Frauen eine Stimme in dem Sprachduktus, wie er um die jeweilige Lebenszeit geklungen haben könnte. Er beschreibt die Sichtweisen dieser Frauen auf die Welt, wie er selbst sich das vorstellt, denn überliefert sind ihre Ansichten nicht. Von Zippora (1490 v. Chr.), der schwarzhäutigen Frau des Moses, bis Valerie Solanas (1936 bis 1988), derjenigen radikal-feministischen Schriftstellerin der USA, die durch einen Mordversuch an Andy Warhol bekannt wurde. Ob Hexe oder Trümmerfrau, ob eine Jüngerin Jesu, eine der Walküren oder eine Gastarbeiterin der ersten Stunde: „Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, auch wenn es einem etwas abverlangt“, erklärte Birgit Pietsch. Denn die Leser müssten sich auf eine besondere und auch gewöhnungsbedürftige Sprache einlassen. Sie selbst habe das Buch bereichert, „ich habe eine Menge über mir vorher unbekannte Frauen gelernt“, sagte sie.

Mit der Frage einer Besucherin, warum denn ein Mann so ein Buch geschrieben habe, verwies Birgit Pietsch auf den 17. September, wenn Feridun Zaimoglu in der Alten Stadthalle aus seinem Buch lesen wird und auf die sicher darauffolgende Diskussion.

„Die Geschichte der Frau“ liegt seit vier Wochen in der Stadtbibliothek, in den Ortsbibliothen, in Bäckereien der Innenstadt sowie in der Buchhandlung Sutmöller aus und darf vor Ort gelesen werden. Im August lesen Meller Persönlichkeiten an fünf Terminen, die auch in unserer Zeitung angekündigt werden, kapitelweise aus dem Buch vor, eine Frauen-Power Slamrevue sowie die Autorenlesung vervollständigen die Veranstaltungen des niedersächsischen Literaturfestes in Melle.