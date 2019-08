Melle. Sparfüchse aufgepasst: Am Samstag, 10. August, wird auf dem Rathausplatz in Melle wieder der beliebte Schnäppchenmarkt veranstaltet. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft Melle City.

Seit über 20 Jahren bieten Meller Einzelhändler zum Abschluss der Sommersaison eine Vielzahl von Schnäppchen, Restposten und aktuellen Angebote zu wahrhaft unglaublichen Preisen an.

Es lohnt sich, an diesem Tag früh in die Meller Innenstadt zu kommen, denn zu finden sind unter anderem eine große Auswahl an Textilien, Geschenkartikeln, Büchern, Haushaltswaren, Schuhen, Schreibwaren, Sportartikeln, Uhren und Schmuck, Heimwerkerbedarf sowie Sonnenbrillen. Auch Kinderspielzeug, Lederwaren, Taschen sowie Modeschmuck erfreuen sich großer Beliebtheit.

Geöffnet ist der Schnäppchenmarkt in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Der traditionelle Meller Wochenmarkt, das gastronomische Angebot und die Hüpfburg

für die „kleinen Kunden“ bieten weitere Unterhaltung und Kurzweil für die gesamte Familie.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.melle-city.de.