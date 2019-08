Preis für Kreativität in Meller Schaufenster CC-Editor öffnen

Freuen sich über den Preis beim Deko-Wettbewerb: Kathrin und Dirk Heller. Foto: Christoph Franken

Melle. Diese Schaufensterdekoration im Schuhaus Heller an der Mühlenstraße in Melle hatte es in sich, Kathrin und Dirk Heller erhielten jetzt die Nachricht, dass sie beim bundesweiten Deko-Wettbewerb des Schuhherstellers „Finn Comfort“ den zweiten Patz geholt haben.