Rheine. Das Textilmuseum Rheine zeigt zur „Museumsnacht 2019“ mechanische Büromaschinen aus der „guten alten Zeit“.

Diese rein mechanischen Wunderwerke der Rechen- und Schreibtechnik stellten damals eine Revolution dar. Bis spät in das 19. Jahrhundert verrichteten Schreiber und Commis ihre Arbeit mit Feder und Tinte am Stehpult. In der Hochindustrialisierung nahm der überregionale Handelsverkehr be-trächtlich zu. Große Kontore mit mehr als zehn Handlungsgehilfen waren keine Ausnahme. Mit der Fülle der gewachsenen Aufgaben und dem Wunsch effektiveren Arbeitens waren die seit Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende Entwicklung von mechanischen Büro-, Schreib- und Rechenmaschinen höchst willkommen.

Amerika ging dieser Entwicklung deutlich voran, Um 1900 ist das „Amerikanische Büro“ der Inbegriff von Modernität. In Deutschland teilten sich ein Dutzend Hersteller den Markt, häufig feinmechanische Fabriken im Umfeld von Textilstandorten, etwa die Wanderer Werke in Chemnitz, die Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Fahrräder, Motorräder und Autos fabrizierten.

Mit dem verstärkten Einsatz von Büromaschinen wird die vormals männliche Domäne der Handlungsgehilfen durchbrochen und mit der Sekretärin und Typistin ein völlig neues Berufsfeld für Frauen geschaffen.

Mit der kleinen Ausstellung „Auf’m Büro“ wird eine Tür zu einem sehr komplexen und interessanten Thema aufgeschlagen. Neben den eigenen „Schätzen“ des Textilmuseums haben eifrige Sammler und Enthusiasten Raritäten für dieses Ausstellung zur Verfügung gestellt.

Lang ist es her – die heute 40-Jährigen werden kaum in Kenntnis, geschweige denn in Anwendung einer dieser Maschinen gekommen sein. Sachkompetenz und Wissen um die Handhabung der „alten Schätzchen“ ist gefragt. Wer denn mit Sachkenntnis und Geschick eines der alten Maschinen in Anwendung bringen kann, ist also zur Museumsnacht höchst willkommen.

Die Ausstellung „Auf’m Büro“ wird zur Museumsnacht am Samstag, 3. August, um 19. Uhr eröffnet und ist dann am 4., 10. und 11. August, jeweils von 15 bis 18 geöffnet (für Gruppen auf Anfrage).

Weitere Infos unter Telefon 05971 10018 oder auf www.textilmuseum-rheine.de