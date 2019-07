Riemsloh. Johannes und Matthias Wünning aus Riemsloh gehören zur nationalen Elite im Frisbee-Sport. U-24-Nationalspieler Johannes Wünning (23) ist gerade von den Weltmeisterschaften in Heidelberg zurückgekehrt. U-20-Spieler Matthias Wünning (20) wurde mit seinem Team Bora Osnabrück Deutscher Meister in der Halle.

