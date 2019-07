Buer. Fünf Jahre nach dem Arte-Fernsehfilm „Ein Traum von Baum“ über Upmeyers Eiche in Wehringdorf lockt der monumentale Baum immer noch Naturfreunde aus ganz Europa an. „Etwa 20 Leute aus ganz Deutschland und dem Ausland haben dieses Jahr schon wieder bei uns angeklingelt, um sich nach dem Naturdenkmal zu erkundigen“, berichtet Wolfgang Upmeyer (62).

Dann zeigt der Wehringdorfer Landwirt den Interessierten die etwa 200 Meter vom Hof entfernt stehende Eiche und weist den Weg durch ein Maisfeld oder entlang eines Rübenackers. „Wer sich einen wirklichen Eindruck von dem Baum machen will, muss sich auch unter die ausladende Krone mit einem Durchmesser von mehr als 30 Metern stellen“, rät er jedem Freund besonderer Bäume.







Upmeyers Eiche ist in zahlreichen deutschen und europäischen Baumführern zu finden. Sie wird von vielen Fachautoren zu den schönsten Bäumen des Kontinents gezählt. Das liegt wohl am ausgesprochen gleichmäßigen Wuchs mit sehr geradem Hauptstamm und harmonischer Krone. Die Stieleiche ist etwa 30 Meter hoch und hat in Brusthöhe ganz aktuell gemessen einen Stammumfang von 7,58 Metern. Das Alter wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt.

Eine Messung vor fünf Jahren ergab noch einen acht Zentimeter kleineren Umfang. „Das zeigt, dass unsere Stieleiche immer noch weiter wächst und kerngesund ist“, meint Gustav Upmeyer (89), der schon als Kind mit dem Baumriesen aufgewachsen ist. In der Tat sind nur bei genauem Hinsehen kleine abgestorbene Äste zu finden. Um die fachgerechte Pflege kümmert sich die Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück.









Anzeige Anzeige

Der 89-Jährige war dabei, als 1936 der Blitz in den gerade unter Naturschutz gestellten Baum einschlug. „In den folgenden Jahren bildeten sich in dem ausgeteerten Schlitz Fäulnisspuren“, erinnert sich Gustav Upmeyer. 1965 kam es dann zu einer professionellen Behandlung durch den Nürnberger Baumchirurgen Maurer, der den faulenden Schlitz ausgemeißelt und mit Beton plombiert hat. Die Operation gelang, der Riss ist inzwischen „überwallt“ und kaum noch zu sehen.

In etwa fünf Meter Höhe ist eine weitere Verletzung zu sehen – ein großes Astloch. Dort habe sich einst ein möglicherweise zu tief hängender Ast befunden, vermutet Wolfgang Upmeyer. In dem Loch lägen allerlei kleine Geldmünzen verschiedener Währungen, die Besucher dort hineingeworfen hätten, berichtet er. Der sich prächtig entwickelnde Baum scheint aber in keiner Weise unter dem Loch zu leiden.





Neben dem Loch und etwas höher gehen sämtliche Hauptäste ab, die die große Krone bilden. Jeder dieser Äste ist so dick wie ein Stamm anderer stattlicher Bäume. „Die Stieleiche gibt in jeder Jahreszeit ein völlig anderes, aber immer beeindruckendes Bild ab“, merkt Gustav Upmeyer an. Deshalb hätten in früheren Jahren noch ganze Schulen das Naturdenkmal zum Ziel von Wandertagen gemacht.

Heute steht der Baum einzeln auf einem Acker. Das war aber nicht immer so. Gustav Upmeyer zeigt eine Fotografie von 1900 oder 1901, die den Riesen noch an einem Waldrand zeigt. „100 Jahre vorher stand die Eiche noch mitten in einem Wald, der ab 1800 gerodet wurde“, weiß der Senior-Landwirt. Vielleicht haben die ersten 200 Lebensjahre der Eiche im Wald dazu beigetragen, dass sie so einen geraden Stamm mit hohem schönen Kronenansatz gebildet hat. „Das muss damals schon ein besonderer Baum gewesen sein, der bei jeder Fällaktion stehen gelassen wurde“, ergänzt Wolfgang Upmeyer.