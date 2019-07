Gesmold. Als letzte Veranstaltung im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums des SV Viktoria Gesmold startet am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr eine Dorfrallye im Ort. Unter dem Motto “Sei dabei - 100 Jahre Sport im Ort“ sind alle Gesmolder herzlich eingeladen.

"Wir wollen das Dorf in Bewegung bringen", ist das Credo des Arbeitskreises. Sport findet nicht nur auf den Sportanlagen, sondern auch auf den Spielplätzen statt. Daher kam vor eineinhalb Jahren im Festausschuss die Idee auf, eine Dorfrallye im Rahmen der 100 Jahr-Feier unter Einbeziehung der Spielplätze zu initiieren.



Gepflegter Sportplatz

Die gut ausgestatteten und durch die Anwohner hervorragend gepflegten Spielplätze bilden die Grundlage für den Sport in Gesmold. Jeder Spielplatz hat in der Regel neben diversen Spielgeräten auch einen Bolzplatz und andere Sportgeräte wie Tischtennisplatten oder Reckstangen, die für Kinder den Erstkontakt zum Sport darstellen. Gerade die Bolzplätze erfreuen sich großer Beliebtheit und werden rege von Kindern und Jugendlichen genutzt.

Die Dorfrallye startet und endet am Sportpark an der Else. Ab 11 Uhr werden die jeweiligen Gruppen mit vorgegebenen Laufkarten zu den fünf ausgewählten Spielplätzen im Dorf geleitet, auf denen die dortigen Anwohner kleine sportliche und lustige Spiele für jedermann vor-bereitet haben. Belohnt werden die Teilnehmer jeweils mit kleinen Giveaways.

Anmeldungen in der Geschäftsstelle

Zum Abschluss finden sich alle Gruppen wieder im Sportpark an der Else ein ( 14.30 Uhr). Dort wird es neben diversen Kinderbelustigungen (Hüpfburg, Kisten klettern, Kinder schminken), auch eine attraktive Verlosung geben, deren Lose nur erspielt werden können. Ein gemeinschaftlich gestaltetes Mosaikbild durch die Teilnehmer und ein Motiv-Drohnenbild mit allen Besuchern bilden das Finale eines spannenden Aktionstages.

Im Vordergrund bei dieser Dorfrallye steht nicht der Wettkampfgedanke, sondern die gemeinschaftliche Bewegung und Begegnung im Ort für Groß und Klein. Auch der Spaßfaktor wird bei dieser Veranstaltung nicht zu kurz kommen, ist sich der Arbeitskreis sicher.

Neben Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen werden auch leckere Sachen vom Grill angeboten. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies noch spontan in der Viktoria Geschäftsstelle tun.