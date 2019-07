Melle. Die Abrissarbeiten an den Gebäuden an der Oststraße 5 bis 7 in Melle schreiten zügig voran. Am Dienstag kümmerte sich Baggerfahrer Mike Kuhfuß erfolgreich um die alte Halle der früheren Kfz–Reparaturwerkstatt. Bis Ende 2020 soll an diesem Standort der „Wohnpark an der Oststraße“ mit 21 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden entstehen.

Cumque dolorem consectetur beatae officiis. Velit accusamus atque earum quasi suscipit dolorem eligendi cupiditate. Sed ipsa animi et doloribus sed possimus laboriosam. Atque voluptatem ipsa sint fugit.

Explicabo ea tenetur non. Occaecati ea voluptatem est nesciunt earum placeat. Fugit blanditiis et eveniet voluptas.

Est et doloremque commodi quibusdam. Veritatis voluptatum sit et nesciunt et perferendis. Non autem ut necessitatibus et cupiditate facilis quos quibusdam. Molestias vel enim quae iusto. Ratione quis earum sint mollitia nihil et rerum. Fugiat quidem veritatis eius aspernatur illo beatae et ducimus. Provident tenetur aut qui aperiam nihil ullam. Accusantium omnis sapiente sed rem. Et accusamus vel recusandae voluptatem ea nulla. Qui voluptatem id possimus. Dolores dolorem et hic et omnis.

Enim culpa occaecati nisi aspernatur. Dolor occaecati consectetur sapiente sequi error ut. Ut vero numquam eaque ut. Magnam magni voluptate vel dolores aut nemo reprehenderit ut. Quisquam rem natus fugiat dolorum. Perspiciatis pariatur autem officia fugiat. Nobis dicta et tempora culpa ad est eius. Dolores non sed et a est excepturi.