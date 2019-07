Melle. Ein Firmen Kart-Cup, wo sich nur Firmen mit ihren Mitarbeiten anmelden können, um dann in einem Rennen gegeneinander anzutreten? Der AC-Melle organisierte zum vierten Mal diesen Termin: Mit viel Erfolg.

Maximal 12 Teams mit 4 Fahrern, 48 Piloten, 11 Kurven und ausreichend Strecke für waghalsige Überholmanöver. Hier kann man mal so richtig Rennsportfeeling am eigenen Leib erfahren.

Die bessere Linie finden

Spätes anbremsen der Kurve, dann innen rein stechen und auf der besseren Linie überholen. Die persönliche Berufskleidung gegen einen Rennanzug tauschen und eintauchen in eine andere Welt, wo Adrenalin die Herrschaft über die Körperfunktionen übernimmt. Wo man einmal, für einen Tag, das Gefühl, fünf Zentimeter über dem Boden dahin zurasen, genießen kann.

Ausgetragen wird das Ganze auf der Kartbahn in Kirchlengern und der AC Melle hat wieder für die Firmenteams die Organisation dieses Renntages übernommen. Es beginnt zunächst mit einem 30-minütigem Training und anschließenden Qualifying. Und wenn dann die Startampel auf grün schaltet und die Piloten die rund 600 Meter lange Strecke unter die Räder nehmen, dann zählt nur noch eines: Let`s go Racing.





Und wenn dann ein auch noch so versierter Autofahrer in der 3. Kurve feststellen muss, dass es in einem Kart im Grenzbereich doch andere Gesetzmäßigkeiten zu bewältigen gibt, dann kommt doch so langsam der Respekt für diese schnellen Dinger an die Oberfläche. Aber es macht unheimlich Spaß, im Rennmodus zu fahren und wenn dann nach zweistündiger Renndistanz mit dem Abwinken durch die Zielflagge das Rennen beendet ist, dann weiß man, wie sich Sieger fühlen.

Und bei dieser Veranstaltung sind alle Teilnehmer irgendwie Sieger. Denn die Fahrer haben etwas neues, anderes geleistet: Den inneren Schweinehund überwunden, die Grenzen der Geschwindigkeit ausgetestet, körperliche Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas. Einen Pokal, wie im richtigen Rennalltag. Die Sieger-Teams waren in diesem Jahr: 1. Werges, 2. Pietsch, 3. Spies 1