Der Hof Seidel-Lott bietet mit seinem romantischen Fachwerk eine wundervolle Kulisse für das Sommerflimmern – Kino auf dem Lande. Foto: Susanne Tauss/LVO

Melle. Die Reihe "Sommerflimmern: Kino auf dem Lande" geht in die nächste Runde: Am kommenden Samstag, 3. August, flimmert es zum ersten Mal in diesem Jahr in Melle. Auf dem Hof Seidel-Lott in Suttorf wird "Astrid" gezeigt.