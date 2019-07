Klause am Hof der Familie Manfred Dreyer in Kerßenbrock CC-Editor öffnen

Wie eine Grotte wirkt die Klause in der Scheunenwand auf dem Hof der Familie Dreyer in Kerßenbrock. Foto: Conny Rutsch

Wellingholzhausen. Direkt in die Scheunenmauer des Hofes Dreyer in Kerßenbrock ist sie eingearbeitet, die wohl jüngste Klause des Grönegau. Die gemauerte Grotte beherbergt die Figur einer Mutter Gottes, die in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts gefertigt wurde.