Tödliche Verletzungen zog sich der Motorradfahrer zu, der auf der Schledehausener Straße in hohem Tempo in die rechte Seite des Pkws prallte. Foto: TV7News, Festim Beqiri

Oldendorf. Am Sonntagnachmittag ist es in Niederholsten zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Der beteiligte Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.