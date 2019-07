Riemsloh. Goldene Stoppelfelder und blauer Sommerhimmel: Der Wallholländer in Westhoyel präsentierte sich am Sonntag zum Mahl- und Backtag in malerischer Kulisse.

Mit Schmackes und einer ordentlichen Portion Elan wollten die Ehrenamtlichen die Flügel der betagten Windmühle am Sonntagvormittag in Bewegung setzen. „Sie stehen noch nicht optimal, da müssen wir noch weiterdrehen“, hatten die Hobbymüller die Lage genau im Blick.

Rustikale Leckereien

Auf dem Areal rund um die Westhoyeler Windmühle hatten sich die ersten Besucher derweil schon Sitzplätze im Schatten gesucht, um die selbst gebackenen Köstlichkeiten aus dem Backhaus zu genießen. Ob Platenkuchen oder Brot in verschiedenen Varianten: Die rustikalen Leckereien aus dem urigen Backhaus, die von den Ehrenamtlichen des Mühlenvereins gefertigt werden, haben viele kleine und große Fans.





Unter einem schattenspendenden Schirm freute sich unter anderem ein Ehepaar aus Spenge bei Kuchen und erfrischendem Mineralwasser sichtlich: „Es ist hier einfach immer wieder schön.“ Besonders hoben sie das Ambiente hervor und die gelungene Auswahl der kleinen Stände: „Kunsthandwerk und Rustikales, wie zum Beispiel ein Messerschleifer, das passt hier einfach richtig gut hin.“





Zauberhafte bunt gefilzte Wesen und noch viel mehr gab es am Stand von Elke Weber. Mit viel Liebe und einem Faible für besondere Details gestaltet, wirken die kleinen Figuren wie aus einer anderen, zauberhaften Welt entsprungen. Gelernt hat Elke Weber das Filzen in Schweden. „Es ist einfach schön, dieses Eintauchen in ein Meer aus Farbe“, beschrieb sie den Prozess des Filzens mit einem strahlenden Lächeln.

Wunderschöne Holzarbeiten

An den Ständen nebenan warteten wunderschöne Holzarbeiten, Marmeladen, ein Allerlei an selbst gemachten und dekorativen Stücken für Haus und Garten, Kartoffeln oder Honig auf neue und vor allem begeisterte Besitzer: Solche, die das zu schätzen wissen, was nach traditionellem Vorbild entstanden ist und ohne neumodischen Schnickschnack in Perfektion daherkommt.

Die nächste Mal- und Backtage werden am 25. August und am 22. September stattfinden.