Melle. Die nicht für möglich gehaltene Vermehrung der Störche an Else und Hase im Gebiet der Flächenstadt Melle setzt sich weiter fort: Auf sieben der neun Horste sind insgesamt 16 Jungstörche herangewachsen, die zum Teil schon ihre Nester verlassen haben.

Die erfolgreichste Brut verzeichnen die Storchenfreunde auf dem Krukumer Reiterhof Tönsing an der Straße „Allee“. Vier muntere Jungstörche verlassen dort tagsüber ihr Nest und suchen bereits selbständig nach Futter. Oft sind sie in der Gruppe auf frisch gepflügten Feldern unterwegs. „Dabei sind die Elterntiere meistens in der Nähe“, hat Annette Tönsing festgestellt. Es kann auch beobachtet werden, wie ein Altvogel sie zu besonders ergiebigen Futterstellen lockt.







Keine zwei Kilometer weiter in Richtung Melle waren Anfang Mai „Auf dem Hallau“ vier Storchenküken auf die Welt gekommen. Drei davon haben es bis zur Flugreife geschafft. Sie erkunden jetzt die Umgebung und kommen nur noch gelegentlich nachts auf ihr Nest zurück. Auf einem weiteren Nest in Krukum am Hasenkampsweg hat sich zwar spät im Juni ein Paar eingerichtet, aber offenbar noch keinen Nachwuchs ausgebrütet.

Weitere erfolgreiche Bruten mit jeweils zwei Jungstörchen konnten in Groß Aschen/Ahle, Westendorf und Eicken-Bruche beobachtet werden. Die Jungvögel nahe der Windräder in Groß Aschen üben derzeit das Flügelschlagen, während der etwas jüngere Storchennachwuchs in Eicken-Bruche und Westendorf noch auf dem Nestrand steht und nach den Elterntieren Ausschau hält.

Im August nach Süden

Die beiden früh geschlüpften Störche auf dem stadtnahen Nest in der Eue kehren jetzt nur noch nachts zurück, hat Guido Oberwestberg festgestellt. Kurz vorm Verlassen des anderen Nestes in der Eue steht der dortige Einzelstorch, der einen Kilometer weiter fleißig das Schlagen mit den Flügeln übt. Keinen Bruterfolg hatte dagegen der zahme Storch „Erich“ mit seiner Partnerin in Dratum-Ausbergen. Weder aus den vier Eiern der ersten Brut noch noch aus den beiden Eiern des zweiten Brutversuches, die mit Drohnen-Fotos dokumentiert wurden, schlüpften Küken.





Zwischen Anfang und Mitte August ist zu erwarten, dass sich die 16 Jungstörche mit vorbeiziehenden anderen jungen Störchen auf den Weg nach Süden machen. „Normalerweise folgen die Altstörche ein bis zwei Wochen später“, erklärt Volker Tiemeyer. „Die Winter-Population in Spanien nimmt immer mehr zu, Müllkippen und Reisanbau bieten mehr Futter und Lebensraum“, erläutert der Ornithologe, warum sich eine wachsende Zahl der Zugvögel den teils gefährlichen Flug in die zentral-afrikanischen Winterquartiere spart.

Neben den verkürzten Zug-Routen der Weißstörche sieht Tiemeyer aber noch weitere mögliche Ursachen für die Vermehrung der Störche in Melle: „Allein in der Brutkolonie Rheine sind 80 Brutpaare ansässig, dazu kommen weitere kleine Stationen in Hellern und Osnabrück, von denen der ein oder andere Weißstorch vielleicht nach Melle ausweicht.“ Da die Meller Störche aber fast alle unberingt sind, fehlen zur Herkunft bislang gesicherte Erkenntnisse.

Störche kehren zurück

Störche werden bis zu 15 Jahre alt und haben eine gewisse Neigung, zum Ort einer erfolgreichen Brut zurückzukehren. Somit kann auch im nächsten Jahr mit vielen Brutpaaren gerechnet werden. „Während im Grönegau doppelt so viele Störche brüten wie in den 30er Jahren dokumentiert wurde, vollzieht sich der Anstieg der Storchenpopulation in Deutschland insgesamt langsamer“, so Tiemeyer. Dieses Jahr brüten in Deutschland 7000 Paare, 1930 waren es 9000.