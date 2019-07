Bruchmühlen. Den bislang heißesten Abend des Jahres verbrachten knapp 70 Fans der romantischen Oper im Kino. Am Donnerstag startete in den Else-Lichtspielen in Bruchmühlen um 18 Uhr die zeitversetzte Live-Übertragung des „Tannhäuser“. Mit dem Drama um Liebe, Tod und einen Sängerkrieg begannen die Bayreuther Festspiele.

Den wirklichen Wagnerianern ist kein Weg zu weit, um eine seine Opern zu sehen, auch im Kino. In diesem Jahr waren für viele von ihnen aus weiterem Umkreis die Else-Lichtspiele von Volker Flohre in Bruchmühlen das erklärte Ziel. Klaus Menzel aus Herford hätte sich gerne auch bei den herrschenden 38 Grad aufs Fahrrad gesetzt, um die sieben Kilometer nach Bad Salzuflen zu fahren. Doch das Kino dort hatte die Live-Übertragung abgesagt, ebenso die großen Kinos in Bielefeld. Klaus Menzel liebt alles, was mit guter Musik zu tun hat, war selbst viele Jahre begeisterter Chorsänger.

„Wir waren schon ganz oft in Bayreuth“, erzählte Regine Rakob aus Bünde, die mit Ehemann Herbert zum Kino kam. In diesem Jahr verschenkten sie an einen lieben Freund sogar eine Karte für den „Lohengrin“ im Festspielhaus.Näher am Geschehen

Aus Wellingholzhausen nahmen Franz Dieckmann, seine Frau Bärbel und Schwägerin Monika Dieckmann an der Übertragung teil: „Wir sind schon häufiger in Live-Übertragungen gewesen“, erzählte er, dann brauche man nicht nach London oder Bayreuth zu reisen und sei sogar näher am Geschehen als in einem Opernhaus.

„Nach dem ersten Akt gab es keine Buh-Rufe“, freute sich Volker Wobker aus Markendorf, der für Opernbesuche auch lange Reisen auf sich nimmt. Den ersten Akt des wegen der langen Pausen in Bayreuth zeitversetzt übertragenen „Tannhäuser“ hatte er schon im Radio gehört. Er weiß, dass es für ungewöhnliche und schwierige Inszenierungen im Festspielhaus schon mal Unmutsäußerungen im Publikum gibt. In knapp 14 Tagen wird er sich diesen „Tannhäuser“ noch einmal original in Bayreuth ansehen.

Aus Osnabrück kam Heiko Schuster. Auch dort wurde die Tannhäuser-Premiere nicht im Kino übertragen, weil das Cinestar vor kurzem seine Türen schloss. Deswegen war auch Christian Ossege nach Bruchmühlen gekommen, „um nicht nach Bayreuth zu müssen“.

Annemone Immer aus Hamburg hätte sich diese Übertragung auch in Hamburg ansehen können. Von dort aus besuchte sie aber ihren Freund in Osnabrück, der „leider das Bett hüten muss“, wie sie bedauernd erklärte. Freunde der Musiklehrerin singen im Opernchor in Bayreuth, die ihr dort auch schon einmal Karten besorgt hatten.

Dagmar zur Nedden aus Westerhausen mag die langen Wagneropern gar nicht, aber „Tannhäuser“, „Lohengrin“ oder „Der fliegende Holländer“ lockte sie schon zweimal nach Bayreuth.

„Überall, wo Wagner gespielt wird, bin ich auch zu finden“, erklärte Astrid Vollmer aus Detmold, die sich als den „totalen Wagnerfan“ bezeichnet. Auch sie wird in diesem Jahr eine Vorstellung im Festspielhaus besuchen.

Und als die Fanfaren in Bayreuth zum zweiten Akt riefen, öffnete Volker Flohre den roten Vorhang der Else-Lichtspiele für die Ouvertüre der hochromantischen Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“.