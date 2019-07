Überglücklich: Valentina Bauer mit ihrem Jubiläumsbaby. Aaron ist das 500. Baby, das in diesem Jahr im CKM geboren wurde. Foto: Simone Grawe

Melle. Der Klapperstorch hat in Melle auch in diesem Jahr viel zu tun: Mit dem kleinen Aaron erblickte am späten Mittwochabend das 500. Baby im laufenden Jahr das Licht der Welt.