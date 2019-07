Melle. Die katholische Kirchengemeinde St. Matthäus feiert Jubiläum: Die erste urkundliche Erwähnung jährt sich zum 850. Mal. Anlass für den Verein Osnabrücker Landkultur, der Kirche ein Geschenk zu übergeben. Der Verein brachte eine Reinhard-Klink-Radierung heraus und überreichte jetzt ein erstes Exemplar an Weihbischof Johannes Wübbe.

Im Beisein des Künstlers haben Vorstandsvorsitzender Jürgen Krämer und Schatzmeisterin Erdmute Wobker die erste Radierung der auf 35 Exemplare limitierten Edition an den Weihbischof des Bistums Osnabrück, Johannes Wübbe und Pastor Michael Wehrmeyer als Vertreter der Kirchengemeinde übergeben.

Unter dem Titel "850 Jahre St. Matthäus Melle - eine Gemeinde unterwegs durch die Zeit" gestaltete Reinhard Klink wiederum eine Radierung mit sehr viel Liebe zum Detail. Dabei wurde er von dem Bibelwort „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ inspiriert.

Kirche als Blickfang

Alle Bildelemente ruhen auf einer symbolisch angedeuteten Urkunde, die sinnbildlich für das Dokument steht, in dem die Pfarrei im Jahre 1169 zum ersten Mal als „parrochia Menele“ erwähnt wird. Einen besonderen Blickfang bildet im oberen Drittel die St.-Matthäus-Kirche mit dem alten Teil, der nach dem großen Brand von 1720 entstand. Daneben ist der neue Anbau abgebildet, der im Jahre 1974 geweiht wurde und über ein zeltartiges Faltdach verfügt. Über der Kirche thront die bekannte Klausing-Orgel aus dem Jahre 1713.

Auffälliger Kompass

Der untere Teil der Radierung ist von einem verzweigten Straßennetz mit einem auffälligen Kompass als Orientierungshilfe geprägt. Es symbolisiert die Plettenberger Straße, den Markt, die Haferstraße und die Kirchstraße im Umfeld von St. Matthäus. Verbunden werden die beiden tragenden Bildelemente durch eine große Straße, auf der sich viele Menschen in Anlehnung an das Bibelwort auf der Suche nach der künftigen Stadt befinden – angeführt von einer großen Taube. Sie steht symbolisch für den Heiligen Geist, der von Gottes Begleitung kündet und den Gläubigen den Weg weisen will.

„Ich freue mich für die St. Matthäus-Gemeinde, aber auch für uns alle über die gelungene Arbeit von Reinhard Klink. Einmal mehr lädt sein Kunstwerk ein, Geschichte zu erleben, aber beim Vergangenen nicht nostalgisch stehen zu bleiben, sondern sich auch der Gegenwart und Zukunft zu stellen, und die möge, auch, wenn unsere Welt aktuell Vieles an schwierig anmutenden Herausforderungen bereit hält, hoffentlich so zuversichtlich und farbenfroh sein wie dieses Kunstwerk“, würdigte Johannes Wübbe das Kunstwerk.

Jahrhundertelang unterwegs

„Die Radierung von Reinhard Klink bringt nicht nur die historische Wahrheit ins Bild, dass die St.-Matthäus-Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch unterwegs war. Das Kunstwerk formuliert auch den Anspruch, dass die Kirchengemeinde auch in Zukunft nicht stehen bleiben und sich in der Gegenwart einrichten darf", ergänzte Michael Wehrmeyer.

Anzeige Anzeige

Die Radierung ist in einer limitierten Auflage erschienen, die vom Künstler individuell koloriert wurden. „Somit stellt jedes Kunstwerk ein Unikat dar“, betonte Reinhard Klink.

Das Bild ist ab sofort im Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Matthäus an der Kirchstraße 4 und im Atelier am Markt zum Preis von 98 Euro erhältlich.