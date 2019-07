Buer. Mit viel Abenteuerlust, einem Fahrrad und seinem treuen Hund im Gepäck macht sich ein Melleraner auf den Weg nach Italien.

Lange vor den Sommerferien bewegte den 23-jährigen Fachoberschüler Mewes Wilken aus Wetter die Idee, mit dem Fahrrad nach Italien zu fahren. „Bis vor ein paar Monaten war es nur ein Gedanke und eine große Portion Selbstbewusstsein. Je mehr Leuten ich davon erzählte, desto mehr fragte ich mich jedoch, ob ich mir tatsächlich so eine Reise allein zutrauen würde“, berichtete der junge Mann kurz vor Reiseantritt.

Aber die Abenteuerlust siegte. Er begann die Route zu planen, nahm sich Etappen von täglich 130 Kilometern vor und legte vorher die Plätze fest, an denen er übernachten wollte. „Das Festlegen dieser Zeltplätze gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Die Tour wird mich über Holland, Belgien und Frankreich schließlich nach Italien führen. Wie ich über die Alpen komme, werde ich spontan entscheiden. In Turin werde ich einige Tage verbringen und dann runter nach Genua ans Meer fahren“, erzählt der Abenteurer. Land hat es ihm angetan

Auf seiner Reise hat Mewes Wilken aber auch eine ganz besondere Verantwortung zu tragen. Snoop sein kleiner treuer, fröhlicher Hund wird vorn im Fahrradkorb die Reise genießen können und neugierig seinen Blick schweifen lassen und einfach nur vertrauen.

Italien hat es dem jungen Fachoberschüler angetan. „Vor einiger Zeit lernte ich neue Leute aus Italien kennen, und ihre freundliche Art weckten mein Interesse, das Land kennenzulernen, aus dem sie kamen. Mit dem Zug war ich schon öfter dort. Ich habe in Italien Freundschaft, Streit und auch Liebe erfahren“, sagte er nachdenklich.

Damals hat er gemerkt, dass sein Leben überall stattfinden kann, nicht nur in Wetter oder Melle. Vor wenigen Tagen startete er auf die lange Reise nach Italien. Snoop machte es sich gleich in seinem Korb gemütlich, und los ging es mit einem vollgepackten Fahrrad zum ersten Etappenziel nach Haltern am See.





Anzeige Anzeige