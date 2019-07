Autofahrer ignorieren Schranke: Polizei greift durch

Baustellen sind immer mit Beeinträchtigungen verbunden. Symbolfoto: Michael Gründel

Melle. Die Theenhausener Straße in der Nachbarschaft von Melle ist komplett gesperrt. Viele Autofahrer ignorieren dies und fahren dennoch weiter. Die Polizei will hart durchgreifen. Richtig so, findet unsere Kommentatorin.