Melle. Die Theenhausener Straße im benachbarten Theenhausen ist derzeit voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2020 dauern werden. Die Sperrung wirkt sich auch auf mehrere Meller Stadtteile aus, denn dort verlaufen die Umleitungsstrecken.

Zwischen der Borgholzhausener Straße und der Einmündung Meller Straße/Werther Straße am Ortsausgang von Theenhausen geht derzeit gar nichts: In Kooperation des Kreises Gütersloh und der Stadt Werther wird die Straße saniert und ein Radweg angelegt, wobei sich die Bauarbeiten in vier Abschnitte gliedern. Im Zuge der Arbeiten werden auch Kanäle neu verlegt und ein Regenrückhaltebecken gebaut.

Das kann dauern: Die ersten Bauabschnitte sollen bis November abgeschlossen sein; die Fertigstellung des gesamten Maßnahme ist für Ende 2020 geplant. Eine halbseitige Sperrung ist nach Auskunft des Kreises Güterlsoh nicht möglich, so dass die Kreisstraße in dem entsprechenden Bereich komplett gesperrt werden muss: Die Fahrbahn ist nicht breit genug.

Umleitungen durch Meller Stadtteile

Weiträumige Umleitungen führen in westlicher Richtung über die Bielefelder Straße, die Meller Straße in Küingdorf, die Holterdorfer Straße, die Haller Straße und die Barnhausener Straße sowie in der Gegenrichtung über die Werther Straße, die Bielefelder Straße in Suttorf, die Düttingdorfer Straße, die Neuenkirchener Straße, die Enger Straße und die Borgholzhausener Straße.

Dieser Umweg scheint einigen Zeitgenossen wohl zu umständlich zu sein. Immer wieder ignorieren Autofahrer die Komplettsperrung, Anlass für Kreis Gütersloh und die Stadt Werther, zu rigorosen Maßnahmen zu greifen: Eine Schranke am südlichen Ende der Baustelle in Höhe der Langenheider Straße soll dafür sorgen, dass Busse und der Rettungsdienst den Bereich passieren können. Die Fahrer können die Schranke mittels eines Senders öffnen. Die Schrankenlösung ist ein Versuch, sowohl die Bauarbeiter als auch die Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Jeden Tag x-mal

"Ignoriert werden die Schilder, die die Vollsperrung signalisieren – rundes Schild mit roten Randstreifen und weißer Mitte - jeden Tag x-mal", erklärt Baudezernent Frank Scheffer vom Kreis Gütersloh.

Einheimische laut Kennzeichen, aber auch auffällig viele mit Kennzeichen aus Osnabrück fahren nach Boebachtungen des Kreises und der Stadt Werther durch die Baustelle. Die Vossheide, eine Seitenstraße der Ortsdurchfahrt, über die die Falschfahrer von Norden in die gesperrte Baustelle fahren, wird derzeit am Tag von rund 400 bis 500 Fahrzeugen befahren: "Es gibt keine Vergleichszahlen von der Zeit vor der Vollsperrung. Auch die Beschwerden über zu schnelles Fahren in der 30er-Zone Vossheide nehmen zu", äußert sich der Baudezernent.

Über die Schotterpiste

Eine Alternative zu den Schranken gibt es auch. Die heißt Vollsperrung der Baustelle auch für Busse. Denn ohne den Busverkehr aufrechterhalten zu müssen, würde die Baustelle einfach dicht gemacht. Da jedoch alleine aus Theenhausen 65 Schüler kommen, versuchen Stadt und Kreis alles, um den Busverkehr weiterhin aufrechterhalten zu können. Eigens damit der Bus die Baustelle passieren kann, wurde eine Schotterpiste als Ausweichstrecke parallel zum Baufeld gebaut.

Schleichwege

Werthers Bürgermeisterin Marion Weike und Dezernent Frank Scheffer appellieren: „Bitte akzeptieren Sie die Einschränkungen oder zusätzlichen Belastungen. Wir haben die unterschiedlichen Interessenlagen sorgfältig abgewogen, Prioritäten festgelegt und das vorliegende Konzept gemeinsam entwickelt.“

Die Baustelle hat einen weiteren Nebeneffekt: So benutzen ortskundige Fahrer oftmals Schleichwege, um die weiträumige Umleitung zu umgehen. Das schilderte dieser Tage eine Anwohnerhin aus Neuenkirchen.