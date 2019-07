Stemwede. Am 16. und 17. August wird in Stemwede wieder eines der beliebtesten deutschen „Umsonst-&-Draußen-Festivals“ gefeiert. Es wurde bereits 1976 aus der Taufe gehoben.

Alle Jahre wieder lädt das „Umsonst-&-Draußen-Urgestein“ im Zeichen der Kuh zum Stelldichein. Bereits zum 43. Mal gibt es jetzt das Stemweder Open-Air-Festival in Stemwede-Haldem. So wird auch 2019 die Erfolgsgeschichte des Festivals fortgesetzt und im Vertrauen auf ein sicheres Line-up-Händchen dürften sich ganze Heerscharen auf den Weg nach Stemwede machen.

Chill-Out-Area

Neben der Musik auf zwei Bühnen hat sich das muntere Treiben auf dem Festivalgelände – zwischen Verkaufsständen, dem DJ-Zelt, der Chill-out-Area „Sonnensystem“, Kleinkunst und allgemeiner Party – in seiner lebhaften Festivalkultur zu einer Hauptattraktion des Events entwickelt. Das Ganze wird dann auch regelmäßig bestens vertont, denn schon in der Vergangenheit bewiesen die Veranstalter Geschmack und Vorausblick. Konnte man doch Bands wie Sportfreunde Stiller, Beatsteaks, Donots, La Vela Puerca, Jupiter Jones, Slime oder AnnenMayKantereit in Stemwede erleben.

Die Vorbereitungen für das diesjährige Festival laufen bereits auf Hochtouren, und die Abteilung Booking hat ihre Hausaufgaben gemacht. Neben einer bunten Mischung aus Indie, Ska, Rock, Punk und allem, was sonst noch gefällt, stehen auch dieses Jahr wieder einige Highlights auf der Bühne. Als Headliner spielen dieses Jahr „Che Sudaka“, „Less Than Jake“ und „Good Riddance“.

Soziales Bewusstsein

Die kolumbianisch-argentinische Band „Che Sudaka“ wurde in Barcelona gegründet und ist ohne Unterbrechung rund um den Globus auf Tour. Sie vereinen in ihrer Musik rebellische Cumbia, party-fröhliche Rumba und Ska mit Latino-Einschlag. „Che Sudaka“ durchbricht alle Grenzen und trägt unter dem Motto „Bailar pensando!“ („Beim Tanzen nachdenken!“) mit ihren Songs nicht nur die schweißtreibendste Party, sondern auch soziales Bewusstsein über alle fünf Kontinente.

Großes Ska-Punk-Kino

„Less Than Jake“ sind eine wahre Institution des Ska-Punk. Sie setzten in den 90ern zusätzlich Bläser ein und wurden zu Vorreitern der Ska-Punk-Welle. Die Band veröffentlichte mehr als 14 Alben, darunter einige der besten Ska-Punk-Alben überhaupt. Live erleben die Besucher in Stemwede ganz, ganz großes Ska-Punk-Kino.

Seit den 90er-Jahren spielen „Good Riddance“ aus Santa Cruz, Kalifornien, den Sound, für den man „NoFx“, „Bad Religion“ und „Pennywise“ liebt. Und das Schöne dabei: Sie klingen nicht nur noch so frisch wie damals – sie transportieren in ihren Gigs auch heute noch genau diesen HC-Spirit.