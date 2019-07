Bielefeld. Rund um Bielefelds Wahrzeichen wird das Mittelalter vom 26. bis 28. Juli wieder lebendig.

Es sind wieder zwei Top-Acts der Mittelalter-Szene dabei. Für einen hochkarätigen Auftakt sorgt die Band „Corvus Corax“ am Freitagabend (20 Uhr). Zum Abschluss des dreitägigen Mittelalter-Festivals übernimmt am Sonntagabend (18.30 Uhr) die Band „Feuerdorn“ mit Gesang, Sackpfeifen, Trommeln und irischem Dudelsack die Bühne im Ritterlager.

Das Bielefelder Sommer-Highlight bietet mit 150 Programmpunkten Unterhaltung für Zehntausende Besucher aus der gesamten Region. Veranstalter Bielefeld Marketing stellt das Festival wieder gemeinsam mit der Agentur Le Petit Festival auf die Beine. Tickets gibt es im Vorverkauf.Vier Quartiere

Die feierliche Markteröffnung startet um 15 Uhr am Haupteingang. Das Areal rund um Bielefelds Wahrzeichen ist wieder in vier Quartiere unterteilt. Im höfischen Viertel unterhalten der Graf und sein Gefolge die Besucher. Es gibt Mittelalter-Musik des Trios „Narrenmond“ mit Harfe, Flöten, Laute, Bodhran und mehrstimmigem Gesang (mehrere Auftritte an allen Tagen). Außerdem laden die Gaukler Max und Moritz zum Feuerabend (Freitag, 21.45 Uhr) und begeistern mit Jonglage und Zauberei (Samstag, 12.10 Uhr, und Sonntag, 13.10 Uhr).

Im Bauernlager erleben die Besucher das einfache Leben längst vergangener Tage. Handwerker zeigen beim Hufeisenschlagen und Korbflechten ihr Können. Musik, Gaukelei und Mittelalter-Komödie bestimmen das Wirken im Bauernviertel. Spannende Schaukämpfe der Ritterschar Hartigo unterhalten im Quartier der Ritter mehrmals am Tag die Besucher. Die Gruppe „Fabula“ spielt an allen drei Tagen Sackpfeifenmusik.

Im Areal des Orients amüsieren sich der Kalif und sein Großwesir. Neben lustigem Schauspiel und orientalischer Musik gibt es zum Feuerabend auch eine Tanzvorführung der Gruppe „Felina Obscura“ (Freitag, 21.45 Uhr).Bögen und Falkner

Außerdem öffnen sich für Kinder die Zelte der Märchenerzählerin Octavia und des Puppenspielers Petronius Paternoster. Auch die beliebte „Falknerey“ mit täglich drei Vorführungen und die Bogenschießanlage zum Selbst-Ausprobieren sind wieder dabei.

Das Programm sowie Tickets im Vorverkauf gibt es auf www.bielefeld.jetzt/sparrenburgfest sowie in der Tourist-Information (Niederwall 23, Telefon 0521 516999, E-Mail touristinfo@bielefeld-marketing.de) und im Besucher-Informationszentrum auf der Sparrenburg. Kinder unter dem „Schwertmaß“ von 1,20 Metern dürfen wie immer kostenlos das Sparrenburgfest besuchen. Für die Kasematten-Führungen auf der Burg während des Festival-Wochenendes können Tickets ebenfalls im Vorverkauf gesichert werden.