Neuenkirchen . Das künstlerische Schaffen von Sigmund Strecker und Peter-August Böckstiegel in Niedersachsen und Westfalen bettet der Meller Fritz-Gerd Mittelstädt im folgenden Text in die Landschaft links und rechts des Grenzflüßchens Warmenau ein.

Die Warmenau trennt. Ihr Verlauf ist im Südosten der Stadt Melle identisch mit der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Diese Grenze ist in den Köpfen der Bewohner diesseits und jenseits fest verankert, so dass das nahe jeweils jenseits der Grenze liegende Gebiet oft wenig bekannt ist. Die Nähe ist bisweilen unentdeckt.

Diese Vorstellung von der trennenden natürlichen bzw. administrativen Grenze wirkt umso merkwürdiger, als diese eigentlich durch einen homogenen Raum verläuft. Wenn man das Gebiet östlich der Warmenau als ravensbergisches Westfalen bezeichnet, dann kann man die Stadt Melle im niedersächsische Westfalen verorten. Westfalen als Kulturraum umfasste nämlich früher in seiner räumlichen Mitte sowohl das Osnabrücker Land als auch das heutige Ostwestfalen. Nicht ohne Grund heißt er 1648 auch in Osnabrück geschlossene Vertrag Westfälscher Friede.

Aber auch die Landschaft, durch die die Warmenau und die Landesgrenze von Süden nach Norden verlaufen, ist ein einheitlicher Naturraum. Den langgestreckten Eggen des Teutoburger Waldes sind im Norden Lößhügelländer vorgelagert, die schmale, wasserreiche Niederungen, die sogenannte Sieke, durchziehen. Ackerbauliche Nutzung und Feldgehölze lassen ein abwechslungsreiches Bild dieser Landschaft als agraren Wirtschaftsraum entstehen, in dem Dörfer und kleine Hofgruppen in teils unregelmäßigen Anordnungen den Eindruck einer Zersiedlung vermitteln.

Fünf Museen

Wer sich auf eine kleine Reise von Neuenkirchen in der Stadt Melle nach Werther (Kreis Gütersloh) begibt, bekommt einer Vorstellung von den landschaftlichen Reizen und er erfährt, dass der Raum diesseits und jenseits der Warmenau Teil einer Kunstlandschaft ist. Zwischen dem Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück und der Kunsthalle Bielefeld sowie dem ihr benachbarten Kunstforum Hermann Stenner gehören auch das Sigmund-Strecker-Museum in Neuenkirchen und das keine zehn Kilometer entfernte Peter-August-Böckstiegel-Haus in Arrode östlich von Werther dazu.

In den Bildern von Böckstiegel und Strecker stehen sich zwei ganz unterschiedliche künstlerische Annäherungen an ein und dieselbe Landschaft gegenüber.

Der Expressionist

Der westfälische Expressionist Peter-August Böckstiegel (1889-1951) hat nicht nur Menschen porträtiert, sondern auch Ölbilder, Rohrfeder-, Tusch- und Bleistiftzeichnungen sowie Radierungen und Lithographien seiner Heimat nördlich des Teutoburger Waldes angefertigt. Diesen Raum bezeichnet Böckstiegel als seine Akademie. Er sieht sich selber als Gestaltenden, der die beglückende Reinheit der Natur sucht. In dieser Natur wirken Menschen, die wie seine Eltern „unermüdlich ihr ganzes Leben lang mit ausdauerndem Fleiß und größter Liebe ihr Ackerland in Arrode bebauten“. Sie wurden für Böckstiegel in seiner Arbeit „zum Sinnbild des Menschentums“. So ist es kein Zufall, dass in Böckstiegels Landschaftsbildern immer wieder Menschen bei der Feldarbeit zu sehen sind.

Die Landschaftsbilder von Sigmund Strecker (1914-1969) sind eine Generation nach Böckstiegel entstanden. Auf sie lässt sich eine aus der Literaturwissenschaft übernommene Einordnung anwenden.

Poetischer Realist

Strecker ist ein poetischer Realist, der die Details der Landschaft beobachtet, um dem Raum aus seiner subjektiven Sicht ihren Charakter und ihre Schönheit zu verleihen, die für ihn die zu bewahrende Schöpfung ist. Der reale Raum ist für Strecker immer ein sich wandelnder Raum – in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen im Tagesverlauf und in der Abfolge der Farben der Jahreszeiten.

Insofern ist der poetische Realismus von Strecker durchaus ein Naturalismus, ohne allerdings die Landschaft abzubilden. Strecker schafft vielmehr Landschaften als Ästhetisierung des Raumes. Er verzichtet auf die Einbeziehung von Menschen, die mit ihren Aktivitäten zu Störfaktoren würden. Mit seinen bis zum Ungegenständlichen hin abstrahierenden Bildern der Landschaft am Teutoburger Wald wird Strecker selber zum Schöpfer von landschaftlicher Schönheit.

Was der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) in Worte kleidet, inszeniert Strecker malerisch: „Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht auf die Fluren verstreut, schöner in froh Gesicht, das den großen Gedanken deiner Schöpfung noch einmal denkt“.