Meller Unternehmen hat alle Kunden im Blick

Melle. Die Entwicklung der Meller Firma Spartherm in Bozen kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Made in Melle for Italy: Es gibt zahlreiche Produkte, für die das zutrifft. Wenn aber Öfen sogar nach Süditalien geliefert werden, lohnt sich eine Nachfrage. Und siehe da: Umweltgesetzgebung in Italien, über deren Sinn oder Unsinn sich trefflich streiten ließe, verhilft Gasbrennern zum Siegeszug. Notgedrungen macht Spartherm mit und erreicht damit gleichzeitig neue Zielgruppen: Senioren, Hotels und gutverdienende lifestyle-orientierte Menschen.

Für letztere ist es momentan schick, einen stylischen Ofen in der Wohnung zu haben. Da ist es egal, ob diese Hipster in Wintersportgebieten oder in Sizilen leben. Gut für Spartherm.

Noch interessanter für das Meller Unternehemn aber dürften betuchte Senioren sein. Sie wollen ihre stilvolle Wärmequelle nicht mehr unbedingt täglich etwas umständlich mit Holz anheizen, sondern bequem auf Knopfdruck den Gasbrenner für behagliche Wärme zünden.

Genau diesen Service bieten auch Luxus-Hotels ihren Gästen an und lassen gebetriebene Kaminöfen in die Zimmer einbauen.

Traditionalisten mögen stöhnen und auf klimaneutralen Einsatz von Holz nicht verzichten. Aber Spartherm hat alle Kunden im Blick.