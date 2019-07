Melle/Bozen. Kamine der Firma Spartherm aus Melle erobern Italien und eine erste Lieferung wurde jetzt sogar für Sizilien vereinbart. Öfen im heißen Italien? Ja, der Lifestyle-Trend, die Wünsche der Hotellerie und entsprechend angepasste Technik machen es möglich. Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung ist die Spartherm Distribution GmbH in Bozen.

Seit 2012 engagiert sich Spartherm von Bozen aus in der italienischen Provinz Südtirol. Der alpenländisch geprägte Landstrich ist seit Jahrhunderten bekannt für Holzöfen und das traditionelle Ofenbauer-Handwerk (Hafner) hat hier eine seiner Hochburgen. Spartherm übernahm mehrere Firmen, darunter auch einen renommierten Kachelofen-Hersteller samt Kachelbau. 2014 verlagerte Spartherm die Produktion der Kacheln nach Polen und konzentriert sich seitdem auf den Vertrieb. „Bozen ist kein Produktionsstandort, sondern ein Handelsstandort“, betonte Niederlassungsleiter Manfred Hofer. Er leitet mit 14 Mitarbeitern und freien Handelsvertretern in der Fläche die Geschicke der Firma, die seit 2017 in einem lichtdurchfluteten Neubau im Gewerbegebiet der Provinzhauptstadt sitzt.

Alles rund um Ofenbau

Dort befindet sich auch ein großer Ausstellungsraum, der das gesamte Sortiment an Kaminen und Kachelöfen zeigt: vom gemütlichen barocken Kachelofen bis hin zu offenen Kaminen mit Brennstoffzellen. Die Kamineinsätze stammen jeweils aus Melle.

Die Niederlassung handelt zusätzlich mit allem, was die Hafner brauchen und bringt die Ware dann auch mit einem eigenen Lkw zu Kunden. „Den Hafnern muss man das Butterbrot schon schmieren“, hob Hofer den Service-Gedanken aller Abteilungen hervor.

Zwei Trends etabliert

Bei den Öfen sieht Hofer zwei Trends: Der alte voll verkachelte Kachelofen ist auf dem Rückzug und wird zunehmend vom kleinen gemauerten Speicherofen abgelöst. Und: Statt Holz dient Gas als Brennstoff. Hofer schimpft kräftig auf die Umweltschutz-Gesetzgebung samt Zertifizierungsflut in Italien. „Das führt zu großer Verunsicherung bis hin zu Hysterie“. Holzofenbauer hätten leider keine Lobby im Land, die Gas-Industrie dagegen schon. „Daher gehen auch wir jetzt in den Gasbereich“. Das gelte für die Produkte ebenso wie für Schulungen , die jetzt für Hafner verstärkt in der Niederlassung stattfinden.

Heizen mit Gas habe aber auch Vorteile. Inbesondere ältere Leute schätzten die einfachere Bedienung. Das gelte auch für die Hotellerie. „Und die ist für uns sehr wichtig“, sagte Hofer. Die Südtiroler Fünf-Sterne-Hotels entdeckten gerade den Gardasee für sich und Kaminöfen in Suiten gehörten einfach zu diesem hohen Niveau.

Das gelte auch für Privathäuser. „Gerade haben wir neue Kunden in Sizilien“, freute sich der Spartherm-Manager.

Den Umsatz des vergangenen Jahres gibt Hofer mit 4,1 Mio Euro an. Für dieses Jahr habe er ehrgeizige Ziele. „Das sieht gut aus und wir arbeiten daran, Herrn Rokossa zufrieden zu stellen“, sagte er mit Blick auf Spartherm-Chef Manfred Rokossa.