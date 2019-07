Melle. Es war ein Wochenende der gelebten Völkerverständigung. Vier Tage lang stand das schweizerische Eiken im Zeichen des traditionellen Vier-Dörfer-Treffens. Auch eine Delegation aus Eicken-Bruche war dabei, um alte Kontakte zu pflegen und neue Beziehungen aufzubauen.

50 Eickener hatten sich mit dem Bus in den Kanton Aargau aufgemacht. „Eine tolle Gemeinschaft“, stellte der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Kontakte der früheren Gemeinde Eicken-Bruche, Stephan Leiwe, fest. Dass die Gäste aus dem Grönegau, unter ihnen Bürgermeister Reinhard Scholz und Ratsherr Christian Terbeck, ihre Reise in die Schweiz nicht zu bereuen brauchten, steht außer Frage, denn vor Ort erwartete sie ein Programm der Spitzenklasse, das die Gastgeber mit sehr viel Liebe zum Detail und mit einem hohen Maß an Lokalkolorit vorbereitet hatten.

Viele Freunde

Dazu zählte zum Beispiel der Empfang der Delegationen, in dessen Verlauf Gemeindeamtmann Stefan Grunder die Abordnungen aus Eecke/Frankreich, Eke/Belgien und Eicken-Bruche/Deutschland willkommen hieß. „Ich freue mich sehr, dass so viele Freunde den Weg zu uns gefunden haben“, sagte Grunder. Er wies darauf hin, dass das erste Vier-Dörfer-Treffen im Jahre 1965 in Eicken-Bruche stattfand – ein Auftakt, dem in den folgenden 54 Jahren zahlreiche weitere Begegnungen in den vier „Eichen-Dörfern“ folgten.

Im Sinne eines geeinten Europas sollen die Vier-Dörfer-Treffen auch in Zukunft fortgesetzt werden. Das machten die Bürgermeister Reinhard Scholz, Jacques Nuns (Eeecke) und Dany Claeys (Eke) sowie Stephan Leiwe als Vorsitzender des Ausschusses für internationale Kontakte der früheren Gemeinde Eicken-Bruche in ihren Grußworten deutlich. Ein besonderes Augenmerk müsse dabei der Einbeziehung junger Menschen gelten. Denn: „Die Jugend ist unsere Zukunft.“

Feuerkörbe aus Metall

Die Gastgeschenke, die Reinhard Scholz während des Empfangs an seine Bürgermeister-Kollegen übergab, waren symbolträchtig, handelte es sich dabei doch um Feuerkörbe aus Metall mit denen die „Flamme der Völkerverständigung“ in die Zukunft getragen werden solle.

Das Programm des Vier-Dörfer-Treffens bot weitaus mehr als den offiziellen Empfang. Wo wurden drei Exkursionen zu den Themen „Historie“, „Industrie“ und Jagd“ und dem Festbetrieb angeboten, Darüber hinaus zählten ein ökumenischer Gottesdienst und die Präsentation schweizerischer Folklore mit Alphornbläsern und Peitschenknallern sowie ein Fackelmarsch und zwei stimmungsgeladene Paries zum Programm. „Tolle Aktionen, die uns Eickenern sehr viel Freude bereitet haben“, meinten Erich Walkenhorst und Eugen Kunze vom Ausschusses für internationale Kontakte.

Schon heute freuen sich alle Beteiligten auf das nächste Vier-Dörfer-Treffen, das im Jahre 2021 in Ecke/Frankreich stattfinden wird.