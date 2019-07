Hoffen auf viele Kandidaten für die Wahl zum dritten. Meller Jugendparlament: Moritz Fuchs und Andreas Dreier. Foto: Stadtverwaltung

Melle. "We want you": Unter diesem Motto sucht die Stadt Kandidaten für das dritte Jugendparlament. Die Jugendorganisation soll im Herbst neu gewählt werden.Bewerbungen sind bis zum 8. September möglich.