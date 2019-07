Und plötzlich ist die Handtasche in Melle weg CC-Editor öffnen

Geradezu einladend sind hier Handtasche, Geldbörse, Handy und Navigationsgerät für den Täter ausgelegt - zumindest aus seiner Sicht. Symbolfoto: Liesel Hoevermann

Melle. Eine unbekannte Person nutzte am Montagmorgen in Melle in der Nachtigallenstraße eine günstige Gelegenheit und stahl eine Umhängetasche aus einem Auto. Der Wagen stand im Ortsteil Gerden auf dem Parkplatz vor einem Bettengeschäft.