Neue Else-Brücke in Melle kommt noch dieses Jahr

Verwaist ist der Übergang oberhalb des Stauwehres in Bruchmühlen seit einem Jahr. Foto: Christoph Franken

Bruchmühlen . Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Else im Meller Stadtteil Bruchmühlen, deren Holzkontruktion Anfang August 2018 gebrochen und abgesackt war, soll noch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen. Das erklärte der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Thomas Große-Johannböcke am Dienstag auf Anfrage.