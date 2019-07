Melle. Der nächste Mahl- und Backtag steht vor der Tür: Nach sechs Wochen Pause laden die Mühlenfreunde am Sonntag, 28. Juli, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zur Westhoyeler Mühle ein.

Die Mühlenfreunde freuen sich schon auf die Besucher und hoffen natürlich auch auf gutes Wetter. Selbst wenn es nicht optimal sein sollte, unter der Remise finden die Besucher auch bei Regen oder starkem Sonnenschein einen guten Platz.

Die Bäcker stellen wieder ab den frühen Morgenstunden ihr Brot und auch den Kuchen her, der Service steht bereit, um die Besucher zufrieden zu stellen, und auch die Müller werden bei günstigen Winden das Korn zu Mehl verarbeiten.

Natürlich sind auch wieder die beliebten Stände auf der Anlage aufgebaut. Die Freunde der süßen Sachen können sich mit Marmelade und Honig eindecken. Auch die Zeiten der stumpfen Messer können beendet werden.



Handwerkliches gibt es an verschiedenen Ständen zu entdecken, so in der Form von Holz durch Harald Kirchhoff, Drechslerarbeiten von Jochen Lemcke und Filzen durch Elke Weber mit ihrem Filzperlenreich. Verschiedene Dekoartikel gibt es bei Karla Krug und Linda Brauer. Bernd Brauer kann in die Möglichkeiten der Schmuckbasteleien einführen.

Die Freunde der Metallskulpturen werden ihre Freude an den Skulpturen von Gaby Schulz haben. Und schließlich entführt Elke Sabatin die Besucher in die Welt der Keramikfiguren.

Auf die Gäste wartet ein gefüllter und ereignisreicher Tag. Und wer keine Lust mehr zum Schauen hat, kann sich gemütlich hinsetzen und einen kleinen Schwatz halten.