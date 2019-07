Volksbank weiht neuen SB-Pavillon in Gesmold ein CC-Editor öffnen

Auf dem Gelände des Markant-Marktes weihten Ulrich Breeck, Markus Trenkamp, Michael Weßler und Thomas Ruff den neuen SB-Pavillon ein. Foto: Peggy Thiele-Pelka

Melle. Die Volksbank in Gesmold ist umgezogen. In diesen Tagen wurde ein neuer SB-Pavillion auf dem Gelände des Markant-Marktes in Betrieb genommen.