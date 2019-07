Melle . Ende vergangenen Jahres war die Alzheimer Gesellschaft Melle gegründet worden. Sie hat schon viel erreicht und noch viel vor. Aktuell laufen Gespräche über eine denkbare Kooperation mit der Geriatrie des Klinikums.

Nach zahlreichen erfolgreich beendeten organisatorischen Aufgaben, wie zum Beispiel die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, zog der Verein eine „inhaltlich sehr erfolgreiche Halbjahresbilanz“, erklärte Heiko Grube als Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Melle. Mit einer älter werdenden Gesellschaft werde das Thema „Demenz“ auch in Melle weiter an Bedeutung gewinnen.

In Deutschland leben rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Jahr für Jahr treten mehr als 30.000 Neuerkrankungen auf.

Menschen mit Demenz haben in der Regel zunächst Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, im Verlaufe der Erkrankung treten zusätzlich Schwierigkeiten auf, sich sprachlich auszudrücken, Mitteilungen anderer zu verstehen, sich örtlich oder zeitlich zu orientieren oder das tägliche Leben zu planen und organisieren.

Familien belastet

„Für die Familien entstehen dann unter anderem häufig psychische Belastungen“, betonte Grube. Deshalb stünden die pflegenden Angehörigen und die Unterstützung der Selbsthilfe besonders im Fokus.

Ein großere Erfolg ist nach Grubes Worten das offene Café „Zeitlos“ im ev. Familienzentrum am Stadtgraben, in dem sich Erkrankte und Angehörige einmal im Monat zum Austausch treffen und Netzwerke knüpfen. „Die Diagnose Alzheimer darf in unserer Stadt niemals zum Ausschluss aus dem sozialen Leben führen“, sagte der Vorsitzende. Es gehe darum, Mut zu machen, sich mit anderen Menschen auch in der Selbsthilfegruppe zu treffen und dort Informationen auszutauschen.

Kontakt zur Meller Alzheimer Gesellschaft kann unter der Tel.: 0172/9408630 oder per Mail unter h.grube@alzheimer-melle.de aufgenommen werden.