Melle. Diese Veranstaltung besitzt Tradition: Seit nachweislich 1594 wird in Buer der „Gute Montag“ begangen – eine Zusammenkunft, die mit einem Alter von 425 Jahren zu den traditionsreichsten Bürgerversammlungen im Osnabrücker Land zählt. Am Montag, 29.Juli, erlebt die Veranstaltung um 19.30 Uhr unter der Gerichtslinde auf der Hilgensele eine Neuauflage.

Während Zusammenkunft hält der Ortsrat Rückschau auf die vergangenen zwölf Monate und richtet einen Blick in die Zukunft. Abgerundet wird der Abend durch das Verlesen der Niederschrift des letztjährigen „Guten Montags“, durch Grußworte der Gäste und durch die Aussprache der Bürger. Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein geselliges Beisammensein statt.

Eigener Gerichtsbezirk

Ein Blick zurück: Unabhängig vom Holzgericht oder Hölting, für das die gesamte Mark zuständig war, bildete die Bauerschaft in früheren Zeiten einen eigenen Gerichtsbezirk, an dessen Spitze gewählte Bur- oder Bauerrichter standen, ausgestattet mit eher bescheidenen Vollmachten. In den meisten Gemeinden wechselte dieses Amt jährlich. So auch in Buer, wo einst jeweils vier Richter amtierten. Manchmal waren die Amtsgeschäfte auch erblich an ein Gehöft gebunden, 1731 ist beispielsweise von einem Erbbauerrichter Plohr in Wetter,heute Linkermann-Fischer, die Rede.

Auf den teils als „Tie“, teils unter anderem Namen bekannten Versammlungsstätten traten die stimmberechtigten Bürger mindestens einmal im Jahr zusammen. In Buer heißt diese öffentliche Gemeindeversammlung, die seit nunmehr 425 Jahren veranstaltet wird, „Guter Montag“. Sie fand im Juli statt, oftmals am ersten Montag nach „Jakobi“ (25. Juli).

Nicht immer gleich

Interessant ist der Bericht des Gemeindevorstehers Weymann vom 16. Juli 1894, als die Gemeinde die 300-jährige Wiederkehr des „Guten Montags“ besonders feierte. Die Tatsache, dass neben dem Platz unter der Linde auf der Hilgensele auch der Tie einbezogen wurde – ein öffentlicher Versammlungsplatz östlich der heutigen Apotheke – lässt vermuten, dass die Bueraner diesen Tag im Laufe der Jahrhunderte nicht immer auf die gleiche Weise gestaltet haben.

Schandpfahl

Der Tie hat in Buer sicherlich eine wichtige Rolle gespielt. Das lässt zum einen seine günstige Lage im Ortskern vermuten. Zum anderen deutet eine Nachricht aus dem Jahre 1718 darauf hin, dass „im Thy Garten, belegen oben dem buhrischen Vahle an der Klepbreden“, ein Schandpfahl stand. Im Protokoll des „Guten Montags“ von 1775 ist nachzulesen, dass zur Bestrafung derjenigen, die aus dem Sunderbrook oder Buerschen Frehden Holz entwendeten, an der sogenannten Bauerschaftslinde ein Pfahl aufgestellt werden sollte, den Casper Hermann Walter für 29 Mariengroschen lieferte. In diesem Zusammenhang scheint die Annahme berechtigt, dass die dörfliche Gerichtsbarkeit in Buer auch für die Ahndung ehrenrühriger Handlungen zuständig war. Die Bloßstellung auf öffentlichen Plätzen muss für die Bestraften deprimierend gewesen sein.