Melle. Die Freie evangelische Gemeinde hat Besuch aus ihrer Partnergemeinde „Cherry Hills Community Church“ aus Denver in Colorado/USA. Insgesamt 19 Amerikaner, davon acht Kinder und Jugendliche, sind bei Gastgebern in Bruchmühlen, Bünde und Lübbecke untergebracht.

„Ich finde es toll hier, mir gefällt einfach alles“, meinte Caitlin Hesse, die zusammen mit Vater Aaron, Mutter Robyn, ihren Schwestern Jillian und Allison derzeit in einer Bruchmühlener Familie zu Gast ist. Das einzige, was die Zwölfjährige vermisst, sind die Berge Colorados. Da sind die Hügel des Wiehengebirges nur ein sehr schwacher Trost.

Beim dreitägigen Teens-Camp am Wochenende im Düingdorfer Lutherhaus verbrachte sie gemeinsam mit Kindern aus Denver, Bruchmühlen und Melle die „deutsch-amerikanischen Jugendtage“. Im Mittelpunkt des Camps standen Kreativ-Workshops und Spiele, die amerikanisch geprägt sind.





Unter der Überschrift „Diary-Making“ ging es etwa um die Herstellung schöner Tagebücher, in der Kreativ-Hütte im Garten wurden aber auch Armbänder und Schlüsselanhänger produziert. Ebenso bereitete die Herstellung von klebrigem „Slime“ viel Spaß. Die eindeutig dominierende Sprache bei allen Spielen war amerikanisches Englisch.

Unwetter überbrückt

Auf der Wiese neben dem Lutherhaus spielten die deutschen und amerikanischen Kinder mit großer Begeisterung American Football. Die „Coaches“ Jack Crumpler und Aaron Hesse übten mit ihren Teams die Aufstellung und Taktik ein, bevor es gegeneinander losging. Es handelte sich um eine nicht so robuste Variante des American Football - ohne Bodychecks. Statt Festhalten und Klammern des Gegenspielers reichte es, ihm das Band wegzuziehen. Wegen der Bänder heißt das Spiel auch „Flag-Football“.





Als am Samstag plötzlich regelrechte Unwetter aufkamen, mussten die Football-Spieler ins Lutherhaus flüchten. Aber die erfahrenen Jugendbetreuer Aaron und Jack hatten sofort neue Spielideen („One-minute-to-win-games“), mit denen die Regenpausen mit viel Spaß überbrückt werden konnten. „Wir sind eine große Gemeinde in Denver und besuchen gerne kleine Kirchengemeinden in Europa, um sie zu unterstützen“, erklärte Jack Crumpler den Hintergrund ihres Besuches in Bruchmühlen.

Freundschaftsabend

„Mit unserem Teens-Camp wollen wir erreichen, dass unsere deutschen Kinder die Scheu verlieren, ihr erlerntes Englisch zu gebrauchen“, ging Barbara Voß von der Freien evangelischen Gemeinde Bruchmühlen auf positive Effekte des Besuches aus Amerika ein. „Das Treffen dient auch dem besseren Kennenlernen der Partnergemeinde und innerhalb unserer Gemeinde“, ergänzte sie. „Außerdem ist es uns wichtig, die Kinder erleben zu lassen, dass Christsein überall auf der Welt Zusammenhalt und Gemeinschaft bedeutet – mit ganz viel Freude und Zusammenhalt.“





Den Abschluss des Jugendcamps bildeten ein „American Barbecue“ und ein kultureller „Denver-Abend“ mit „Games and more“, an dem 50 Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde teilnahmen.