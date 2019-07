Melle. Ein Abend zum Träumen, Weinen, Singen und Lachen: Das versprechen die Medlz aus Dresden bei ihrem Sommernachtskonzert am Samstag, 28. September in der Martinikirche in Buer.

Wer die Medlz aus Dresden in den vergangenen Jahren schon einmal live erlebt hat, weiß, dass es ihnen vor allem um eines geht: Mit ihrer Musik und der Nähe zum Publikum Emotionen zu wecken. In diesem Jahr kommen die Medlz neben dem legendären Weihnachtskonzert ein zweites Mal nach Buer. Erstmalig zur Medlz-Sommernacht, die am Samstag, 28. September um 19.30 Uhr in der Martinikirche beginnt.

Klassiker und Modernes

Das Sommernacht-Konzert ist eine Reise durch viele Genres und Emotionen. Ob Klassiker wie „La vie en rose“, große Filmmelodien wie „Titanic“ oder Popsongs, die man einfach immer wieder gern hört, wie „All night long“ - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir kennen und lieben das Gefühl aus der Weihnachtszeit, in den unterschiedlichsten heiligen Hallen zu stehen und zu singen. Und haben den Wunsch, die Menschen auch im Sommer einmal in der Kirche zusammenzubringen und mit ihnen gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen", betonen die Medlz.

"Es soll ein fröhliches Miteinander sein. Und vielleicht singen wir dann sogar alle zusammen noch ein gemeinsames Lied, so unsere romantische Vorstellung dieser diesjährigen Premiere der „Sommernacht“ , lacht Sabine. Musik in der Kirche mal anders. Berührend, unterhaltsam und kurzweilig. Ein Medlz-Konzert eben!

Nummerierte Platzkarten sind im Vorverkauf zum Preis von 27 Euro erhältlich bei Sutmöller, Bücher und mehr in Melle, in Rullkötters Blumenhaus in Buer und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173 2505926.