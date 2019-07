m Feuerwehrhaus in Oldendorf werden die alten Tore demontiert und durch neue ersetzt. Foto: Christina Wiesmann

Melle. Der Anbau steht, die Arbeiten am alten Feuerwehrhaus dauern an. Dass dabei einiges anfällt, das entsorgt werden muss, ist klar. Aber nicht alles wandert in Oldendorf auf den Müll.