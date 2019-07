Keine Jammerlaune in Melle

Melle. Die Erntebilanz in Melle kommentiert für das "Meller Kreisblatt" Norbert Wiegand.

Mal ist es Dürre, ein anderes Mal ist es Rekordregen, Hagel, Sturm oder später Frost im Mai – durch Meldungen in der deutschlandweiten Medienlandschaft entsteht der Eindruck, dass die Landwirtschaft Jahr für Jahr von einer Katastrophe in die andere schlittert.

Doch dank überwiegend schwerer Böden, die nicht so schnell ausdörren, liegen in der Flächenstadt Melle die Erträge auch im zweiten trockenen Jahr immer noch im langjährigen Schnitt. Aber nicht nur deshalb gibt die Landwirtschaft im Mikrokosmos Grönegau ein anderes Bild ab als in anderen Teilen Deutschlands. Auch in nassen Jahren, wenn die schweren Böden kaum befahren werden konnten, kam hierzulande keine Jammerlaune auf. Die Meller Bauern wissen, dass es bei den Erträgen immer Schwankungen um einen Mittelwert gibt, und richten bei Missernten ihren Blick auf künftige bessere Jahre. Den Lohn dafür können sie in diesem Jahr bei gutem Erntewetter einfahren!