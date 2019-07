Melle/Osnabrück. Seit Anfang April ermittelten die Beamten der Polizei in Melle gegen zwölf Männer und zwei Frauen. Ihnen wird Einfuhr, Handel, Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Jetzt schlugen die Fahnder zu und sicherten während einer Razzia wichtiges Beweismaterial.

Die Beschuldigten sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und wohnen in Melle, in der Stadt, in Landkreis-Kommunen und im benachbarten Westfalen.

Lange Liste

Die im April begonnenen Ermittlungen weiteten sich aus, da es Hinweise auf weitere Straftaten gab, die von den Beschuldigten in unterschiedlicher Konstellation begangen wurden. Im Februar 2019 war das zunächst der versuchte Diebstahl einer Geldbombe in Melle. Dann folgten zwei Raubstraftaten, Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Hehlerei, und und und. „Die Liste wurde immer länger“, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Auch häusliche Gewalt und Fahren ohne Führerschein spielten dabei eine Rolle.

Am 10. Juli wurden dann mit Unterstützung von Spezialkräften und Bereitschaftspolizei die Wohnungen und Fahrzeuge der Beschuldigten an mehreren Orten gleichzeitig durchsucht. Die Aktionen fanden in Melle, Osnabrück, Bad Essen, weiteren Orten und im benachbarten Westfalen statt.

Umfangreiches Beweismaterial

Dabei förderten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial zu Tage. Dazu gehörten Drogen, größere Summen Bargeld, Handys, Laptops, Waffen und gefährliche Gegenstände sowie einen Porsche-Panamera. „Die Beweismittel wurden sichergestellt und werden ausgewertet“, so die Sprecherin.

Die Beschuldigten wurden zunächst auf den Dienststellen vernommen und nach den polizeilichen Maßnahmen dann wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Ob die Männer und Frauen noch für andere Straftaten in Betracht kommen, würden nun die weiteren Ermittlungen zeigen, teilte die Polizei ebenfalls am Freitag mit.