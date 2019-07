Neuenkirchen . Künstler Peter Eickmeyer aus dem Meller Stadtteil Neuenkirchen steckt mitten im Mondfieber: Kein Wunder, ist doch seine neueste Graphic Novel „Der zweite Mann“ rechtzeitig zum Termin der Mondlandung vor 50 Juli fertig geworden.

Darin schildert Eickmeyer das Geschehen am 20. Juli 1969 aus Sicht von Buzz Aldrin, der als zweiter Mann 20 Minuten nach Neil Armstrong die Mondoberfläche betrat. Aldrin ist auch auf der berühmten Fotografie im weißen Raumanzug auf dem Mond zu sehen, da Armstrong fotografierte. Da die Welt aber am liebsten Bilder vom ersten Mann auf dem Mond gesehen hätte, wurde häufig fälschlicherweise so getan, als stecke Armtrong in dem Anzug.



Eickmeyers literarisches Vorhaben war schon im Vorfeld auf viel Interssse gestoßen. So bereichern Illustrationen für das Buch die Wanderausstellung „Sommer 1969 – Westfalen im Mondfieber“, die in Münster eröffnet wurde und und nun zwei Jahre lang durch Nordrhein-Westfalen tourt.

Die Ausstellung beleuchtet unterschiedlichste Aspekte der Mondlandung: Dazu gehört die umstrittene Rolle des deutschen Raketenpioniers Wernher von Braun ebenso wie die Entwicklung des Computers oder das aktuell wieder neu entfachte Interesse vieler Nationen an Mondlandungen.

Zu sehen ist sie in Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), so in Bergkamen, Lüdenscheid, Bielefeld, Lippstadt, Iserlohn, Minden und Dortmund. „Ab November ist sie dann auch im Naturkundemuseum Bielefeld zu Gast und erhält ein Upgrade unter anderem mit mit Material von mir“, berichtete Eickmeyer.

Seine Graphic Novel ist in diesen Wochen und Tagen vor dem historischen Jubläum natürlich besonders gefragt. Das beschränkt sich nicht nur auf deutsche Zeitungen sowie Fernseh- und Rundfunkanstalten, sondern seine Texte und Bilder erreregen auch im Ausland große Aufmerksamkeit. „In einer Zeitung in Wien ist ein ausführlicher Artikel über die Graphic Novel erschienen und auch eine auflagenstarke Schweizer Zeitung hat darüber berichtet“, freute sich Eickmeyer.

Er wird zu seinem neuesten Werk im Herbst auch in Melle eine Multimedia-Lesung im Gebäude der Sparkasse an der Mühlenstraße anbieten.

Die Graphic Novel „Der zweite Mann“ ist im Splitter-verlag (Bielefeld) erschienen und im Buchhandel erhäl