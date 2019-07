Gesmold. Nach einem fulminanten Erfolg im vergangenen Jahr geht das „Musikfest Wasserschloss Gesmold“ in der Zeit vom 29. August bis zum 1. September in die zweite Runde.

Das nach Angaben der Veranstalter erste und bis dato einzige Klavierfestival Niedersachsens bietet Musik- und Klavierbegeisterten aus dem ganzen Europa eine einmalige Gelegenheit an, einige der besten Pianisten der Welt in historisch-elegantem Ambiente des Renaissanceschlosses Gesmold hautnah zu erleben. Der „Verein zur Förderung der Schönen Künste Gesmold“ unter dem Vorsitz von Henriette Freifrau von Hammerstein hat ein innovatives Programmkonzept entwickelt, in welchem jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis für das Publikum werden dürfte.



Die künstlerischen Leiter des Musikfestes und renommierten Konzertpianisten Nadia Mokhtari und Denys Proshayev gaben jetzt das diesjährige Programm bekannt. „Das Eröffnungskonzert am Donnerstag, 29. August, 19 Uhr, wird eine der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit, Elisabeth Leonskaja, gestalten“, sagten sie. Die legendäre Pianistin wird dem Publikum die drei letzten Sonaten von Ludwig van Beethoven präsentieren, ein Programm, das die Künstlerin zuletzt für Fernsehsender „Arte“ aufgenommen hat. Doppel-Klavierabend

Daraufhin folgt am Freitag, 30. August, 19 Uhr, ein Doppel-Klavierabend mit zwei Siegern bedeutender internationaler Klavierwettbewerbe, Alexander Ghindin und Denys Proshayev.

Am Samstag, 31. August, 18 Uhr, kommt dem Publikum das aus dem vergangenen Jahr bestens bekannte und so beliebte Format zurück: der Klaviermarathon mit den vier jungen, aufstrebenden internationalen Preisträgern Dinara Klinton (Russland), Nadia Mokhtari (Frankreich), Ingmar Lazar (Frankreich) und Oleg Poliansky (Ukraine), die dann mit kurzen abwechslungsreichen Mini-Recitals an die Öffentlichkeit treten. Mit Solistenpreis

Eine große Neuheit in diesem Jahr ist der Solistenpreis des Musikfestes Wasserschloss Gesmold. Es handelt sich dabei um einen internationalen Wettbewerb für junge Pianisten, wobei neben Fachjury auch Publikum über die Sieger abstimmen wird. Der Wettbewerb selbst beginnt am Sonntag, 1. September, um 13 Uhr und steht allen interessierten Musikliebhabern offen.

Zum Abschluss des Musikfestes verzaubert das Klavierduo Proshayev-Mokhtari am Sonntag, 1. September, 17 Uhr, die Zuhörer mit beinahe symphonischen Klängen am wunderschönen C.-Bechstein-Konzertflügel.

Anzeige Anzeige

Die Tickets kosten pro Konzert 25 Euro. Ein Festivalpass für alle fünf Konzerte ist zu einem Stückpreis in Höhe von 100 Euro erhältlich.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf an folgenden stellen erhältlich: Tourismus-Info im Rathaus, Telefon 05422/965-312, Buchhandlung Sutmöller Telefon 05422/930333 und telefonische Bestellung beim Schloss Gesmold unter 05422/44216.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schlossmusikgesmold.com.